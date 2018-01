20-årige Anders forsvundet: Nu søger politiet med hunde, dykkere og helikopter

Efter en gallafest natten til lørdag tog 20-årige Anders Klinkby Rostbøll på diskotek Shooters i Ringkøbing, men efter klokken to lørdag nat, har ingen set ham.

Nu vil politiet have svar på, om der er sket en ulykke.

Søndag vil Midt- og Vestjyllands Politi lede efter den 20-årige med hunde, dykkere og helikopter.

- Det, som det her kan pege mod, det er, at der er sket et uheld, da diskotek Shooters blot ligger 200 meter fra vandet, siger vagtchef Jens Claumarch til Ekstra Bladet.

- Det er derfor, vi tager dykkere i brug i dag, tilføjer han.

Allerede lørdag havde man en helikopter i luften for at søge efter Anders, men det gav desværre ingen resultater.

Søndag fortsætter man helikopter-søgningen i andre områder, fortæller politiet.

- Helikopteren afsøgte nogle områder i går uden at finde ham. Vi har inddelt området i nogle sektorer, og i dag vil helikopteren så søge i nye sektorer for at prøve at lokalisere ham, siger vagtchefen.

Politiet har stadigvæk ingen mistanke om, at der er sket en forbrydelse.

Søger hjælp

Lørdag indledte politiet eftersøgningen på Anders Klinkby Rostbøll, og da udsendte de en beskrivelse af den forsvundne 20-årige mand i håb om at få henvendelser fra lokale borgere.

Søndag har politiet endnu ikke modtaget afgørende nyt.

Politiet beskriver den eftersøgte som værende en mand på 20 år, cirka 182 centimeter høj, almindelig af bygning, brunt hår, iført kort brun oilskindsjakke, mørkeblå skjorte, lyseblå cowboybukser og brune støvletter.

Hvis du har set Anders Rostbøll, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.