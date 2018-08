20-årige Eric blev dræbt af politiet: Nu æres han i kæmpe optog

Den svært udviklingshæmmede Eric Torell var løbet hjemmefra torsdag morgen som så mange gange før. Denne gang kom han dog ikke tilbage.

Den 20-årige svensker havde taget sin uskyldige legetøjspistol med, og det var med til at skabe unødigt drama.

Ifølge Aftonbladet blev våbnet set af en borger, og politiet blev tilkaldt. Da de kom frem opfattede de ifølge Aftonbladet situationen så truende, at flere betjente åbnede ild på samme tid og dræbte den unge mand.

Artiklen fortsætter under billedet.

Eric Torell var stukket af hjemmefra med sin legetøjspistol, men det kostede ham livet. Foto: Framegrab Aftonbladet.

Efter det tragiske dødsfald skrev familiemedlemmet Christer Axenryd en opdatering på sin Facebook-profil, hvor han inviterede folk til at ære stakkels Eric i en stort motorcykelkortege fra Henköp i Skarpnäck til Norrbackgatan i Stockholm klokken 13 søndag. Eric Torell havde en stor passion for motorcykler.

Denne opdatering blev delt af mere end 30.000 mennesker, og mange folk troppede også op på Norrbackgatan i Stockholm for at ære Eric med blomster og lys på den gade, hvor Eric blev slået ihjel.

Det skal handle om Eric

For Eric Torells mor Katarina Söderberg er det vigtigt, at mindehøjtideligheden ikke skal ses som en hån mod politiets arbejde.

- Det hele handler om Eric, det er ikke for at fordømme politiets arbejde. Det er forfærdeligt, at de har dræbt min søn, men der er ingen grund til at træde på dem, når en undersøgelse er i gang. Vi manifesterer Erics minde, og alt handler om det. Og det kan muligvis føre til noget, en forbedring til fremtiden, så det ikke kommer til at ske igen, siger Eric Torells mor Katarina Söderberg til Aftonbladet.

Den 20-årige svensker havde næsten intet sprog og kunne kun udtrykke sig ved at sige: 'Mor, mor'. Erics mor har svært ved at forstå, hvorfor politiet måtte trække deres pistoler og skyde Eric.

- Det er meget ulykkeligt, at han havde taget legetøjsvåbnet med. Men hvorfor var de nødt til at slå ham ihjel? Hvorfor kunne de ikke bare skyde ham i foden? De siger, at der er tale om en legetøjspistol. Det er forkert. Det var et lille legetøjsgevær til aldersgruppen fem år. Det er meget mindre end et rigtigt gevær. Det ser billigt ud og er i plastik, siger Katarina Söderberg til Aftonbladet.

20-årig med Downs syndrom skudt og dræbt af politiet

Du kan se billeder fra mindehøjtideligheden her: