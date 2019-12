20 anholdte og 20 adresser ransaget

Politiet holdt pressemøde klokken 17, hvor det kom frem, at 20 nu er anholdt i forbindelse med en stor aktion

20 mennesker er blevet anholdt i forbindelse med dagens terror-aktion rundt i hele Danmark, hvor syv politikredse har været involveret.

Det har Københavns Politi netop oplyst på et pressemøde i København.

Politiet fortæller, at 20 adresser i forbindelse med aktionen er blevet ransaget.

Politiet mener, at de har skaffet remedier til fremstilling af sprængstoffer. De har angiveligt også forsøgt at anskaffe våben.

Jørgen Bergen Skov, chefpolitiinspektør i København og Flemming Drejer, chefpolitiinspektør i PET repræsenterede myndighederne på pressemødet.

Politiet vil fremstille de anholdte for lukkede døre torsdag, lød det på pressemødet, der gik i luften klokken 17. Det var et yderst kort pressemøde, der varede under fem minutter.

Politiet fortæller, at følgende politikredse har været involveret: Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjylland Politi, Fyns Politi, Midt- og Vestsjællands Politi, Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi.