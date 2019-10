20 børn dræbt: Seksårigs far får kæmpe erstatning

14. december 2012 skød og dræbte 20-årige Adam Lanza sin mor i deres hjem i Newtown i den amerikanske stat Connecticut.

Så kørte han videre til Sandy Hook Elementary School, hvor han åbnede ild. 26 mennesker, heraf 20 børn mellem seks og syv år, blev dræbt, hvilket gør det til det næstmest dødbringende skoleskyderi i USA's historie.

Da politi og ambulance nåede frem til skolen, skød Adam Lanza sig selv.

Men det hele var bare en falsk, fabrikeret historie, lød den chokerende påstand i bogen 'Nobody Died at Sandy Hook', som udkom i 2016.

Teorien kom fra den pensionerede professor James Fetzer, som var medforfatter på bogen, der dengang blev revet ned fra hylderne. Han mente, at skyderiet faktisk aldrig havde fundet sted og i virkeligheden var et fupnummer iscenesat af regeringen, der skulle bruge en grund til at stramme landets våbenlovgivning.

Her bliver forældre genforenet med deres børn efter skoleskyderiet, der kostede 20 små børn og seks ansatte livet. Foto: Ritzau Scanpix

I bogen navngav professoren blandt andet Leonard Pozner, som er far til skoleskyderiets alleryngste offer, seksårige Noah. Ifølge professoren havde han forfalsket sin egen søns dødsattest.

Men i juni 2019 vurderede en dommer, at James Fetzer havde krænket Leonard Potzer med påstandene i sin bog.

Tirsdag i denne uge har en jury afgjort, at konspirationsteoretikeren skal betale den krænkede far en erstatning på 450.000 dollars - svarende til lidt over tre millioner danske kroner.

Det skriver blandt andre Wisconsin State Journal og NBC News.

I en udtalelse takker Leonard Pozner juryen for 'at anerkende den smerte og rædsel, som Mr. Fetzer bevidst har påført mig og de andre ofre af disse massemord'.

'Mr. Fetzer har ret til at tro, at Sandy Hook (skyderiet, red.) aldrig har fundet sted. Han har ret til at udtrykke sin uvidenhed. Men denne erstatning illustrerer forskellen på folk som Mr. Fetzers ret til at tage fejl og ofre som mig og mit barns ret til at være fri for krænkelser, fri for chikane og fri for bevidst påført rædsel,' lyder det fra Noahs far.

Bogen 'Nobody Died at Sandy Hook' blev fjernet fra hylderne i juni, og forlæggeren, Moon Rock Books, har givet familien Pozner en undskyldning.

Siden sin søns død har Leonard Pozner fået flere dødstrusler på baggrund af herskende teorier om, at han i virkeligheden er skuespiller, og at hans søn aldrig har eksisteret.

Som modsvar har han offentliggjort sønnen Noahs fødselsattest, lægejournaler og dna-prøver for offentligheden.