20 dræbt i styrt: Hitlers foretrukne flytype

Det fly - en Junkers 52 - der lørdag styrtede ned Schweiz, var mest kendt som den flytype, som Adolf Hitler brugte som privat transportmiddel.

Da Tyskland gik til valg i 1932, havde Hitler brug for at komme hurtigt fra by til by. Derfor lejede han et fly af Lufthansa, og da han vandt kanslerposten, anskaffede han sig sin egen maskine.

Hitlers nye embedsfly var en Junkers Ju 52, der havde krigsveteranen og nazisten Hans Baur som fast pilot. Den nyslåede kansler fik plads i kabinens forreste højre side, hvor han kunne holde øje med fart og højde på et sæt instrumenter foran sig. Det ene fly blev med tiden til otte, der tilsammen udgjorde 'fører-eskadrillen'.

Efter seks år blev pladsen i de gamle Junkers-maskiner for trang, og Baur udskiftede dem i 1939 med de større Focke-Wulf Fw 200 Condor'er. Eskadrillen voksede til 13 fly, der fløj Hitler og de øvrige topnazister.

Den forulykkede Junkers er bygget i 1939 og den ældste model, der stadig var i luften - indtil lørdag.

Maskinen blev ifølge Bild brugt i Hollywood-krigsfilmen Operation Valkyrie, som havde Tom Cruise i hovedrollen som Claus von Stauffenberg, der i 1944 forgæves forsøgte at slå Hitler ihjel.

En Junkers 52 fotograferet i 1946 i Beirut Lufthavn

Forbandelse over Schweiz

Tre flystyrt på få dage skal ikke afholde dig fra at krydse luftrummet over Schweiz. Selv om det ser påfaldende ud, så er der efter al sandsynlighed tale om et tilfælde.

Det mener Paul Hulme Harrison, talsmand for Flyveteknisk Selskab.

- Jeg vil helt klart tilskrive det tilfældigheder. Det er jo ikke så lang tid siden, at vi også så to flystyrt i Danmark med kun en dags mellemrum. Den ene var en helikopterulykke i Samsø Bælt, hvor en vognmand fra Nordsjælland og tre andre omkom. Dagen i forvejen faldt en lille flyvemaskine ned ved Kerteminde, hvor to omkom. Det vil jeg også tilskrive statistiske tilfældigheder.

- Så det vil jeg ikke lægge noget i, siger Paul Hulme Harrison.

Veteranfly styrtet

Det seneste og mest omfattende af de tre flystyrt fandt sted lørdag, hvor alle 20 ombordværende mistede livet, efter at et veteranfly forulykkede i de schweiziske alper.

De omkomne var 11 mænd og ni kvinder heriblandt et østrigsk par og deres søn, oplyser de schweiziske myndighederne ifølge nyhedsbureauet AP.

Det forulykkede fly er et tysk militærfly bygget i 1939. Det kendes som en Junkers og er af typen JU52 HB-HOT. Flyet har været brugt til turistflyvninger i de schweiziske alper og havde plads til 17 passagerer, to piloter og en steward.

Avisen 20 Minutes har talt med et øjenvidne, der overværede ulykken.

- Flyet vendte 180 grader mod syd og faldt til jorden som en sten, siger et øjenvidne om det forulykkede Junkers fly fra 1939. Foto: Ritzau Scanpix

Som en sten

- Flyet vendte 180 grader mod syd og faldt til jorden som en sten, siger øjenvidnet, som også kan fortælle, at stykker af flyet kun blev spredt over et lille område.

Ifølge AP meddeler schweiziske myndigheder, at man ikke modtog et nødopkald fra flyet, inden det styrtede ned på vestsiden af bjerget Piz Segnas i knap 2500 meters højde.

Tidligere lørdag blev Schweiz ramt af en anden flyulykke. Her styrtede et privatfly med et ægtepar og deres to børn om bord ned i en skov i kantonen Nidwald. Alle fire personer mistede livet i ulykken.

To danskere dræbt

Det første af de tre flystyrt fandt sted fredag den 27. juli, hvor en 59-årig dansk kvinde og hendes 20-årige søn omkom, da et lille propelfly styrtede ned i de schweiziske alper. Yderligere to mennensker mistede livet ved ulykken, nemlig en 54-årig mand fra Schweiz samt dennes 21-årige søn. Det var faren, der fløj flyet.

Farligt over bjerge

Uden at kende til de nærmere omstændigheder slår Paul Hulme Harrison fast, at det generelt er farligere at flyve i små fly over bjergrige områder end f.eks. over Danmark, hvis man ikke er ordentlig forberedt.

- I bjerge er der vinde og andre forhold, man skal kende. Det gør, at det er nogle helt andre forberedelser, man skal gøre, når man flyver i bjerge. Gør man det, bør der ikke være nogle problemer.

- Men hvis du bare kaster dig hovedløst ud i det, så kan det gå grueligt galt. Og sandsynligheden for, at det går grueligt galt i bjergene, er langt større end over flade Danmark.