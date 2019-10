20 kænguruer dræbt i massenedslagtning

Op mod 20 kænguruer er blevet kørt over i, hvad der ligner en massenedslagtning i Australien.

Det skriver CNN på baggrund af en officiel pressemeddelelse fra de australske myndigheder.

Gruppen af kænguruer, hvor i blandt der var unger, blev dræbt lørdag tæt ved sydkysten i Australien. Øjensynligt blev alle sammen kørt ned.

Normalt lever kænguruerne frit i området, og for beboerne er det hoppende dyr en del af hverdagen.

Inger grædefærdig: Fik stjålet kænguruer for tredje gang

'Lamslået'

Janine Green, der er frivillig hos dyreredningsgruppen WIRES, forklarer til CNN, at hun aldrig har set noget lignende i de 20 år, hun har været i organisationen.

- Beboerne blev lamslået, da de vågnede til synet af døde kænguruer overalt på deres græsplæner, siger hun.

- Kænguruerne er en del af deres samfund, de har boet der altid. At nogen laver et masseslagteri som det her, er ufatteligt.

Ifølge det lokale medie News7 skulle det have været et en hvid bil med lad og spotlys, der har ramt kænguruerne.

Politiet opfordrer i samme ombæring til, at folk med information om sagen skal kontakte dem.

Du kan se billeder af hændelsen her

Se også: Seksårig dreng 'flået til blods' på populær ferieø

Kænguruernes Schwarzenegger er død: Maste metalspande for sjov

Se også: Aggressive svin hærger i ferieparadis