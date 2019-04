20 minutters kø på hovedvej: To ældre kørt på hospitalet

Et solouheld på Als gav lang kø på Hovedvej 8 tirsdag morgen. Der var ikke sket alvorlig tilskadekomst ved uheldet, men to personer blev kørt til tjek på hospitalet

Et enkelt spor var spærret på Hovedvej 8 på Als ved Augustenborg efter et uheld tirsdag morgen.

Det oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Som følge af uheldet var der op til 20 minutters kø på hovedvejen, og politiet var på stedet for at dirigere trafikken.

- Uheldet giver en del problemer. Det er på den hovedvej, der går på tværs af Als, og den er ret trafikeret her om morgenen. Vi har er kvarter til tyve minutters kø, og det er ret meget i Jylland, sagde vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi omkring klokken otte.

Sønderborg: Vi er til færdselsuheld på Omfartsvejen ved Augustenborg. enkelt spor i rundkørslen farbar. Der er længere kø på stedet. Vi er på stedet og regulerer trafikken. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 23. april 2019

To ældre mennesker blev kørt på hospitalet efter uheldet, der skabte trafikproppen.

- Vi har to ældre mennesker, der er hentet med ambulance. Det er et solouheld, hvor de er kørt galt. De er kørt halvvejs i grøften, fortalte vagtchefen.

Der var ikke noget, der pegede på at de to var kommet alvorligt til skade, men de blev kørt til observation, og vagtchefen oplyste, at de var noget chokerede efter uheldet.