20 personer dræbt i limousine-ulykke: Passager sendte bekymrende sms kort før

20 personer blev dræbt i en tragisk ulykke lørdag, da en limousine undlod at standse i et vejkryds. Det er siden kommet frem, at limousinen slet ikke var kendt egnet til at køre, og at chaufføren ikke havde tilladelse til at føre køretøjet

20 personer mistede lørdag livet i New York, efter en limousine ikke standsede i et vejkryds.

Det gør ulykken til den dødeligste trafikulykke i USA siden 2009, skriver CNN.

Mediet USA Today skriver mandag, at et af ofrene, blot 20 minutter inden ulykken, skrev en besked til sin tante, hvor hun ytrede sin bekymring om limousinens 'forfærdelige stand.'

Det er også kommet frem, at den forulykkede limousine ikke blev godkendt ved et tilsyn sidste måned, og at chaufføren ikke havde tilladelse til at føre den type køretøj. Det oplyste Andrew Cuomo, der er guvernør i delstaten New York mandag.

En politibetjent og medlemmer af det nationale råd for transportsikkerhed undersøger ulykkesstedet, hvor 20 personer lørdag mistede livet i Schoharie, New York. 18 af ofrene var på vej til en 30-års fødselsdagfest. Foto: Hans Pennink/AP

Limousinen skulle fragte adskillige par til en fødselsdagsfest, da den undlod at standse i et kryds i byen Schoharie, der ligger omkring 270 kilometer nord for New York City.

Det førte til, at køretøjet - en Ford Excursion limousine fra 2001 - ramte en parkeret bil, hvorefter samtlige af bilens 18 passagerer, herunder chaufføren, mistede livet.

Yderligere to personer, der befandt sig i nærheden af den parkerede bil, omkom ved påkørslen.

Et billede på Twitter viser den hvide limousine, der tilsyneladende var skredet ud i rabatten, hvor den havde ramt et træ.

Årsag er fortsat ukendt

Vidner har sidenhen forklaret, hvordan limousinen drønede igennem et vejkryds, hvor den ramte en anden bil, inden den 'pløjede sig ind i en menneskemængde på en parkeringsplads,' skriver BBC.

Det er endnu uklart, hvad den præcise årsag til ulykken var, og navnene på ofrene er heller ikke blevet offentliggjort på nuværende tidspunkt.

Politiet oplyser dog, at der ikke var nogen børn blandt de dræbte.

Det lokale politi oplyste søndag, at passagererne i limousinen ikke var påkrævet at have sikkerhedssele på.

En journalist for det lokale medie Spectrum News, Mercedes Williams, delte lørdag et videoklip af ulykkesstedet på Twitter. Klippet viser en kø af udrykningskøretøjer på vejen, der var spærret for trafik.

