20 tons juleskinker ødelægger trafikken

En lastbil er væltet med 20 tons juleskinker i rundkørslen Skovalleen på Nykøbing Falsters omfartsvej.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi på twitter.

'Den sydgående lette trafik bedes køre fra ved Gaabensevej. Den tunge trafik kan ledes forbi uheldsstedet. Forholdene på stedet forventes først normale kl. 1500,' lyder det i tweetet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at lastbilen ligger på siden, og at chaufføren ikke er tilfreds med situationen. Endvidere kan han berette, at rundkørslen før har været genstand for væltede lastbiler.

Ifølge Ritzau er der tale om en polsk lastbil.

