200 betjente jagter krigsveteran og puma i Polen

Op mod 200 betjente har sat alt ind på at finde en Afghanistan-veteran, der er flygtet ind i et skovområde i det sydlige Polen med sin puma.

Pumaen er ulovlig at have som kæledyr i Polen, og manden er derfor blevet beordret til at overgive dyret til en lokal zoologisk have.

Men da betjente og myndighederne troppede op på hans bopæl for at hente pumaen fredag, truede manden dem med en kniv, hvorefter han flygtede med pumaen i snor.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

- Det er ikke et kæledyr. Det er et af de farligste dyr i verden, og den kan være til fare for folks liv, siger Ewa Zrabczynska, der er chef for den zoologiske have i Poznan i Polen.

'Mit barn'

Ifølge den lokale avis Gazeta Wyborcza købte manden pumaen for seks år siden. Han har flere gange omtalt den som sit barn, og da det bankede på døren, svarede han, at han aldrig ville give sit barn væk.

Hvorfor han først er blevet bedt om at udlevere den nu, melder historien ikke noget om.

Politiet frygter, at manden er i besiddelse af andre våben. De ønsker dog ikke at kommentere sagen yderligere.

- Vi har fokus på efterforskningen, siger talsmand Tomasz Grabos ifølge nyhedsbureauet AFP.