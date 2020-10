200 samlet til ulovligt gaderæs

Op mod 200 personer var i weekenden samlet til gaderæs nord for Bjerringbro

Mellem 150 og 200 tilskuere var lørdag aften stimlet tæt sammen ved et ulovligt gaderæs på Hedemøllevej nord for Bjerringbro.

Det fortæller øjenvidner til TV MIDTVEST. Mediet er desuden i besiddelse af billeder og videooptagelser af ræset.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Carsten Henriksen, bekræfter episoden over for Ekstra Bladet.

- Vi var ikke til stede den aften, da vi først efter, at det var slut, fik et tip om, at det var foregået, fortæller Carsten Henriksen.

- Vi efterforsker ikke sagen yderligere, fortsætter han.

Kender til problemet

Ifølge vagtchefen er det ikke noget nyt, at der nogle gange bliver afholdt ulovlige gaderæs.

- Vi har ikke haft andre lignende sager på det sidste, men vi kender godt til problemet, og vi er opmærksomme og forsøger at dæmme op for det, siger Carsten Henriksen.

- Det er meget alvorligt. Især den manglende færdselssikkerhed, der er i det, men selvfølgelig også det her med, at man ikke må forsamles så mange mennesker på grund af coronaepidemien.

- Kommer I til at være til stede i området fremover?

- Det er sådan, at de her arrangementer flytter sig typisk. Så næste gang kan det være et helt andet sted. De er meget mobile, siger Carsten Henriksen.