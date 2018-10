2000 døde og 5000 savnet: Katastroferamt land beder nødhjælpsarbejdere om at smutte

1944 er meldt dræbt, og 5000 meldt savnet, efter et kraftigt jordskælv ramte Indonesien 28. september. Nu beder regeringen udenlandske nødhjælpsorganistaioner om at forlade det katastroferamte land

Den indonesiske regering beder nu udenlandske nødhjælpsarbejdere om at forlade landet, efter et kraftigt jordskælv og en tsunami 28. september ramte øen Sulawesi. Det skriver The Guardian.

Udmeldingen kommer fra Indonesiens nationale kriseberedskabsmyndighed, BNBP, der har udstedt en række restriktioner overfor de internationale NGO'er, der er til stede i landet.

Blandt restriktionerne lyder det, at 'udenlandske NGO'er, der har udstationeret udenlandsk personale, rådes til at trække deres personale tilbage øjeblikkeligt.'

Tusindvis meldes fortsat savnet

En række internationale nødhjælpsorganisationer strømmede til den indonesiske ø, efter et kraftigt jordskælv igangsatte en tsunami, der forårsagede massive ødelæggelser på øen, der befinder sig øst for Borneo.

Det officielle dødstal efter katastrofen er 1944, imens 5000 mennesker fortsat meldes savnet.

Den kontante udmelding fra den indonesiske regering har ført til bekymring for, om NGO'erne fortsat vil kunne yde nødhjælp til de tusindvis af nødstedte beboere på øen.

Udmelding er 'meget mærkelig'

Talsmanden for nødhjælpsorganisationen World Vision, Tim Costello, kalder udmeldingen for 'meget mærkelig' og siger, at den kan føre til, at traumatiserede indonesiske nødhjælpsarbejdere og frivillige ikke kan få støtte og aflastning fra 'friskt' udenlandsk personale.

- Det er tilladt for udenlandske journalister at bevæge sig frit omkring og rapportere, men udenlandske nødhjælpsarbejdere, der tilfører både erfaring og støtte til vores personale, der overlevede tsunamien, må ikke, siger han til de australske medie ABC.

De indonesiske myndigheder har modtaget massiv kritik for, hvor lang tid det tog at få redningsudstyr til områderne, der blev ramt af den voldsomme naturkatastrofe.

Efter ulykken ramte, stod flere områder uden hverken elektricitet og rent vand, hvilket førte til kaotiske tilstande med plyndringer og uendeligt lange køer for brændstof.

