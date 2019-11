21-årig dømt: Voldtog tre teenagepiger

Mand fra Djursland dømt for voldtægt af tre piger, samt for at have sexkænket en fjerde pige

En yngre mand er i dag ved Retten i Randers blev idømt seks års fængsel for at have voldtaget tre teenagepiger og for at have tvunget en fjerde teenagepige til andet seksuelt forhold end samleje.

Manden, der er etnisk dansk, har nægtet sig skydlig. Han ankede dommen på stedet. I den forbindelse fik han udstrakt navneforbud.

De unge kvinder var bekendte af manden, og voldtægterne fandt alle sted på mandens bopæl på Djursland, mens det sidste forhold fandt sted i en bil i et andet område på Djursland.

Østjyllands Politi begyndte efterforskningen mod den 21-årige, da en 16-årig pige den 27. januar i år anmeldte, at hun var blevet voldtaget af ham i løbet af natten.

De havde været i byen sammen og fulgtes hjem til den 21-åriges adresse, hvor pigen kortvarigt gik på toilettet. Til trods for, at pigen gentagne gange sagde fra, holdt den 21-årige hende tilbage og tiltvang sig samleje med hende.

Under efterforskningen af den 16-åriges anmeldelse fandt politiet frem til, at den 21-årige havde forgrebet sig på tre andre kvinder på andre tidspunkter.

I retten blev den 21-årige dømt for en voldtægt mod en 16-årig pige i juli 2016, andet seksuelt forhold end samleje begået med tvang en 19-årig kvinde i januar 2018, en voldtægt mod 17-årig pige i april 2018 og for voldtægten mod den 16-årige i år.

Senioranklager Birgitte Ernst hæfter sig ved, at den 21-årige ikke kan have været i tvivl om, at der ikke var tale om frivillig sex med kvinderne.

- I alle forhold går det igen, at kvinderne gentagne gange tydeligt siger fra, råber og forsøger at få den 21-årige til at stoppe sin handling, men alligevel ignorerer han dem og er meget voldsom i sin fremfærd og udnytter sin fysiske overlegenhed. Jeg er tilfreds med, at nævningetinget var enig i anklagemyndighedens vurdering af, at der var tale om så grove forhold, at det skulle give en lang ubetinget fængselsstraf, siger Birgitte Ernst.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med domfældelsen, altså at han kendes skyldig i de tre voldtægter. Men dommen forekommer en anelse mild, tilføjer hun.