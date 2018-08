21-årig efterlod nyfødt i skraldepose: Nu risikerer hun op til 20 års fængsel

Hendes hemmelighed blev først opdaget, da hun blev behandlet for blodmangel

21-årige Brennan Hailey Geller fra South Carolina, USA, blev mandag sigtet for børnemishandling med døden til følge.

Episoden skulle have fundet sted fredag nat, hvor hun fødte sit barn i en bil. Ifølge politiet lagde hun barnet i en skraldepose, hvorefter hun kørte hjem. Her efterlod hun barnet på gulvet i bilen.

Det skriver nyhedsbureauet Associated Press.

Jay Koon, der sherif i Lexington County, fortæller i en pressemeddelelse, at politiet blev opmærksom på Brennan Hailey Geller, da hun lørdag blev behandlet i forbindelse med blodmangel på hospitalet. Her undlod hun at fortælle om barnet i bilen, og først få timer senere blev liget af barnet fundet.

Det er endnu uklart, hvordan barnet døde.

Hvis Brennan Hailey Geller bliver dømt for børnemishandling med døden til følge, kan hun ifølge Associated Press blive idømt op til 20 års fængsel.