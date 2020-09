21-årig gik amok til fest

Hvad der skulle have været en festlig aften endte for en 21-årig mand i Randers med en overnatning hos politiet

En 21-årig mand teede sig så åndssvagt søndag aften, at han vågnede mandag morgen på politistationen i Randers.

Om episoden fortæller Østjyllands Politi i døgnrapporten, at den 21-årige var blevet kylet ud fra en fest, da han havde gjort sig 'upopulær.'

Ikke overraskende var den unge mand ikke enig i udsmidningen, hvorfor han flere gange forsøgte at komme ind til festen på Skolevej i Randers igen.

Da døren til festen blev låst, så han ingen anden udvej end at smadre en rude i døren.

Blødte flere steder

Derefter blev politiet og ambulancereddere tilkaldt. Manden blødte både fra hånd og fod.

Behandlingen forløb dog ikke som planlagt.

'Det var ikke nemt for dem, da den unge mand råbte og skreg og opførte sig meget aggressivt. Da han så betjentene, råbte han skældsord efter dem, og han blev derfor sigtet både for hærværk på døren og for at fornærme politiet,' lyder det i døgnrapporten.

Men det sluttede ikke her ...

'En betjent tog med i ambulancen, fordi den 21-årige fortsatte med at være meget opfarende. Den attitude tog han også med ind på skadestuen, hvor han trods gentagne opfordringer nægtede at dæmpe sig og holde sig i ro. Han blev derfor anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden.'

Manden kom ikke alvorligt til skade, endte med sove på politistation og blev senere tilset af en læge.