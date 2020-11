21-årig mand udsat for pisk, trusler og grov mishandling

Dummebøder på 180.000 kroner, pisk og et kanonslag mellem hænderne.

Det er blot et uddrag af de ting, en 21-årig mand fra Horsens blev udsat for i januar.

Nu er tre mænd på 19, 20 og 24 år idømt i alt ni års fængsel for fem tilfælde af grov vold, afpresning og frihedsberøvelse. Den 24-årige er ligeledes blevet udvist af Danmark.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Skulle betale gæld

Det 21-årige offer lånte 20.000 kroner af den ene af de tiltalte.

Men da han ikke kunne betale gælden, fik han hurtigt straffen at mærke: Han blev opsøgt på sin bopæl i alt fire gange af de tre gerningsmænd, og hver gang blev han kørt et nyt sted hen i området omkring Horsens.

Hver gang eskalerede volden: Første gang blev han udsat for spark og slag med blandt andet en plastikboks samt trusler.

De efterfølgende gange endte volden i, at offeret blev tvunget til at tage sit tøj af og udsat for pisk, spark og tramp. At han fik stukket en pind op i anus uden på tøjet, fik snøret en hættetrøje stramt om halsen, imens han holdt et kanonslag mellem hænderne, som gerningsmændene truede med at tænde. Slutteligt blev han brændt på hænderne med varmt metal fra en lighter.

Derudover blev han tildelt en dummebøde på 180.000 kroner.

Mange beviser

De tre gerningsmænd nægtede sig skyldige, men den 21-åriges forklaring blev vurderet troværdig.

Hans forklaring blev også underbygget af blandt andet dna-beviser, lægeundersøgelser og Messenger-beskeder.

Dermed blev alle tre gerningsmænd kendt skyldige i alle anklager. Den 19-årige blev idømt tre år og seks måneders fængsel, imens den 20-årige blev idømt tre år og tre måneders fængsel. Den 24-årige, der kun havde deltaget i to af episoderne, fik to år og seks måneders fængsel og blev altså udvist for bestandigt.

Ifølge anklager i sagen Tobias Engby blev der i dommen lagt vægt på grovheden af volden, samt at det skete flere gange.

- De lagde også vægt på, at den 21-årige havde været i livsfare ved en kraftig og længerevarende omsnøring af halsen samt de øvrige skader, han var blevet påført, siger han.

Alle tre dømte har anket dommen, men forbliver varetægtsfængslede frem til, at sagen kommer for landsretten.