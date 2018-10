21-årig stoppede for at hjælpe ven - blev gruppevoldtaget og dræbt

Den brutale sag om mordet og gruppevoldtægten på 21-årige Hannah Cornelius er nu for retten

Efter at have tilbragt fredag aften den 27. maj 2017 sammen nogle venner forskellige steder i Cape Town, fulgte 22-årige Cheslin Marsh sin veninde, 21-årige Hannah Cornelius, hjem. Efterfølgende ville han tage sit skateboard hjem til sig selv, men hun insisterede på at køre ham hjem i sin VW Golf, så han ikke risikerede at blive overfaldet.

Nu er sagen om, hvordan de to blev kidnappet og overfaldet, og den 21-årige studerende Hannah Cornelius voldtaget og dræbt, for højesteretten i Cape Town i Sydafrika.

Adskillige lokale medier som Times Live, EWN og NEWS 24 foruden flere britiske medier følger sagen efterhånden som de grusomme detaljer om den tragiske sag bliver afsløret i retten.

'Sid stille eller hun dør'

Cheslin Marsh har forklaret, hvordan fire mænd kom løbende hen til dem i hendes bil, og truede ham med en kniv til at 'sidde stille eller hun dør'. Derefter blev han smidt om i bilens bagagerum, mens mændene kørte af sted med Hannah Cornelius på bagsædet.



(Artiklen fortsætter under billedet)

Hannah Cornelius blev beskrevet som en flittig, ung studerende. Hun blev kun 21 år. Foto: Privat

Da de nåede byen Stellenbosch blev Cheslin Marsh trukket ud af bilen og ind i en busk, hvor han blev tildelt flere slag i ansigtet, har han forklaret. Han mistede bevidstheden, men vågnede senere smurt ind i blod og formåede at kravle hen til et nærliggende hus, hvor han slog alarm.

Han blev efterfølgende behandlet på hospitalet for skader i hovedet og en brækket arm.

Hannah Cornelius' lig blev fundet flere kilometer væk, smidt i vejsiden. Hun var blevet voldtaget og var efterfølgende død, som følge af stump vold i hovedet og et knivstik i halsen.

- Da jeg vågnede, var jeg i voldsomme smerter, smerte overalt. Sidst, jeg hørte Hannah snakke, var hendes stemme meget spag, og jeg kunne høre, at hun var bange, har Cheslin Marsh fortalt i forbindelse med retssagen.

Hendes bil, der var en gave fra hendes bedstemor, blev angiveligt efterfølgende brugt til at udføre et røveri i en anden sydafrikansk by.

Fire mænd sigtet

Videooptagelser førte hurtigt til anholdelsen af to af de mistænkte, Vernon Witbooi, 33, og Geraldo Parsons, 27. Efterfølgende er yderligere to mænd, Nashville Julius og Eben van Nieberk på henholdsvis 28 og 29 år blevet anholdt.

Hannah Cornelius ville give et lift hjem til sin ven, Cheslin Marsh (på billedet), da de begge blev bortført. Han overlevede slagene mod sit ansigt, mens hun døde af de slag og et knivstik, hun fik tildelt efter at være blevet voldtaget. Foto: Politifoto

De fire mænd er nu sigtet for en lang række lovovertrædelser, blandt andet mord, kidnapning, røveri og voldtægt.

I retten fortalte politibetjent Jan Bester tirsdag, at et fingeraftryk på et kondom er blevet linket til den yngste af de tiltalte, Geraldo Parsons.

Sagen fortsætter i retten i dag, onsdag.