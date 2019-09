21-årig tiltalt: Kontrollerede kæresten med vold og psykisk terror

En ung kvinde blev ifølge politiet udsat for en serie af grusomheder fra sin 21-årige kæreste, der foruden vold, frihedsberøvelse og voldtægt nu er tiltalt i en af de første sager herhjemme om psykisk vold.

En ny bestemmelse i straffeloven, § 243, straffer psykisk vold med op til tre års fængsel.

Retten i Nykøbing Falster skal over tre dage behandle sagen mod den 21-årige mand, der sidder varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig.

Da han er dansk statsborger kræves han ikke udvist. Retssagen starter tirsdag og dommen ventes 8. oktober.

'Styrede hende'

I tiltalen om psykisk vold lyder det i anklageskriftet, at den 21-årige gentagne gange og over en længere periode har udsat sin kæreste for 'groft nedværdigende og krænkende adfærd', der 'var egnet til utilbørligt at styre hende'.

Han fratog kæresten sin selvbestemmelsesret over hvilke sociale relationer, hun måtte indgå i, herunder ved at fratage hende sin telefon og kigge den igennem for opkald og sms-beskeder.

Hun blev isoleret fra familie og venner, hun og hendes nærmeste blev truet, og hun blev manipuleret og fik beskadiget sin selvfølelse, så hun oplevede krænkelserne som selvforskyldte, lyder tiltalen.

Det skete gennem 'nedværdigende og krænkende hån', lyder tiltalen.

Grov vold og voldtægt

Men den psykiske vold, var kun en del af den voldsomme adfærd, som den 21-årige havde, ifølge tiltalen.

Kæresten blev slået og sparket, trukket i håret og da hun flygtede fra sin voldelige kæreste 11. marts 2018 blev hun hentet ind fra baghaven, hvor hun forsøgte at kravle over en mur, og blev holdt indespærret i soveværelset. Det lykkedes hende dog at springe ud af vinduet fra første sal.

I maj 2019 blev hun, ifølge tiltalen, mishandlet og frihedsberøvet i en bil i Nakskov, hvor hun blev slået 10-15 gange i ansigtet med knyttet hånd og truet med at blive slået ihjel med en kniv, som kæresten placerede på bilens instrumentbræt.

- Du ender på intensiv og jeg ender i fængsel. Det er enten dig eller mig, der dør, og du skal ryge den sidste smøg, sagde han ifølge anklageskriftet.

Slået med kæp

Da parret kom hjem til huset, blev hun igen slået og beordret til at gå ind, mens den 21-årige skærpede kniven op ad husets mur og truede med at slå hende ihjel.

På første sal tog han et bælte, og slog hende gentagen gange i ansigtet og på kroppen, hvorefter han hentede en tyk kæp og beordrede hende til at række sine hænder frem. Hun blev slået syv-12 gange med kæppen og fik kniven holdt mod sit ansigt.

Hun måtte bagefter behandles på sygehuset.

Hun slap først væk, da kæresten kørte kvinden fra huset til et hotel i Nakskov, hvor hun under trusler med kniv blev beordret til ikke at forlade værelset. Hun så sit snit til at stikke af og fik startet bilen og kørt fra stedet inden kæresten, der fulgte efter hende, kunne nå at standse hende.

I juli blev kvinden, ifølge tiltalen, udsat for voldtægt, mens hun grædende bad manden om at stoppe og flere gange kastede op under voldtægten.

Den 21-årige er tidligere dømt for vold, og derfor kræver anklagemyndigheden straffen skærpet.