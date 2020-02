22-årig dømt: Dna knytter skydevåben til ham

Våbnet blev fundet i Frederiksberg Have i sommeren 2019

En 22-årig mand er blevet idømt tre års fængsel for at være i besiddelse af et skydevåben.

Afgørelsen er faldet i Retten i Frederiksberg. Udover fængselsstraffen har den 22-årige mand, der har afghansk statsborgerskab, også fået en advarsel om udvisning fra Danmark.

Våbnet blev fundet i Frederiksberg Have. Der blev på selve våbnet fundet dna, det kunne kædes sammen med den 22-årige.

- Det drejer sig om en pistol, der blev fundet i et buskads af en mand, der bare skulle ind og tisse, i Frederiksberg Have. Han opdagede plastikpose med en plastikkasse med en masse ting indeni, forklarer Allan Kristensen, der er anklager i organiseret kriminalitet.

- Manden ser så, at der ligger noget, der formentlig er en pistol. Politiet bliver tilkaldt og undersøger pistolen, hvor der blev fundet dna på pistolen, patroner og magasinet, fortsætter anklageren.

Intet kendskab

Det er altså dna-sporet, der har ført politiet til den 22-årige. Han blev anholdt i september, altså en god rum tid efter at pistolen blev fundet.

Han blev fundet på sin bopæl, der ikke ligger langt fra det sted, hvor pistolen blev fundet.

- Han kender ikke noget til pistolen, og har ikke nogen forklaring, fortæller Allan Kristensen.

Den 22-årige har ønsker betænkningstid i forhold til, om han vil tage imod straffen eller anke den. Han har 14 dage til at tænke over det.

Han er tidligere dømt for våbenbesiddelse, både skydevåben og kniv.

Ifølge anklageren skulle der ikke være kommet noget frem under retssagen, der skulle pege på, at sagen skulle være banderelateret.