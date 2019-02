22-årig fødte tvillinger og forsvandt

Ingen har set den 22-årige Savannah, siden hun forlod en bar for en måned siden sammen med to mænd

En kun 22-årig mor til fire børn, der i slutningen af december måned havde født to tvilingedrenge, forsvandt mere eller mindre sporløst ganske kort tid efter fødslen 4. januar.

Den aften havde den 22-årige Savannah Spurlock fra den amerikanske stat Kentucky været en tur i byen Lexington. Hun er sidst blevet set på overvågningskameraet i området, hvor hun blev set forlade baren 'The Other Bar' sammen med to fremmede mænd.

Det skriver flere medier heriblandt Lex 18, Lexington Herald Leader, Fox News og Daily Mail.

Den forsvundne 22-årige Savannahs mor, Ellen Spurlock, har også både til politiet og medierne forklaret, at hun var i kontakt med sin datter på mobiltelefon den samme nat, hun forsvandt ca. kl. tre om natten, mens hun sad i en bil med tre mænd.

- Hun virkede, som om hun var okay. Og hun fortalte mig, at hun havde det godt, og at hun var i Lexington. Hun lovede, at hun ville komme hjem samme morgen, forklarer Ellen Spurlock, der ikke har talt med sin datter siden telefonsamtalen på Facetime 4. januar.

- På Facetime kunne jeg ikke genkende den mand, der kørte bilen. Jeg har aldrig set ham før. Og jeg kunne heller ikke se, hvem der sad på bagsædet af bilen, fordi det var så mørkt.

Ellen Spurlock har også udleveret et nyt billede af sin forsvundne datter, der svarer mere overens med, hvordan hun så ud, lige inden hun forsvandt. Savannah havde nemlig fået farvet håret mørkere og var lidt mere rund i kinderne end på de billeder, som medierne ellers havde brugt til efterlysninger af den 22-årige pige. Herunder kan man se, hvordan Savannah ser ud i dag.

Savannah så sådan ud, før hun forsvandt med mørkere og kortere hår. Privatfoto

Rodney Richardson fra politiet i Richmond fortalte i øvrigt i søndags tv-stationen Fox News, at Savannah Spurlocks sidste opholdssted var i et hus i Garrard County.

- Vi ved, at hun endte i huset i Garrard County et stykke tid efter, at hun havde forladt baren sammen med de tre mænd, fortæller Richardson. Politiet har i øvrigt forhørt de tre mænd og undersøgt de to biler, der blev benyttet til at køre til huset. En af mændene hævder, at Savannah forlod huset tidligt om morgenen.

Ingen af mændene har været anholdt. Men de er stadig ikke uden for mistanke i forbindelse med Savannahs mystiske forsvinden.

Savannahs gode veninde Sabrina har i øvrigt oprettet en indsamling på hjemmesiden GoFundMe, hvor de indbetalte penge skal gå til en dusør til de personer, der kommer med oplysninger, der kan være afgørende for at finde den forsvundne 22-årige Savannah.

Her er en efterlysning af den 22-årige Savannah Spurlock, der forsvandt sporløst 4. januar for en måned siden. Foto: GoFundMe

Savannahs mor, Ellen Spurlock, kom for nylig med en indtrængende appel i forbindelse med et interview med tv-stationen ABC:

- Jeg beder dig. Kom hjem, Savannah. Vi savner dig, og vi elsker dig mere, end du kan forestille dig. Dine børn har brug for dig, tryglede Ellen Spurlock, der samtidigt frygter, at Savannah ikke er forsvundet frivilligt, men måske er kidnappet.

Ud over de nyfødte tvillingesønner har Savannah en søn på to år og en søn på fire år.

Herunder er også et mere frisk billede, der mere ligner Savannah, som hun ser ud i dag.