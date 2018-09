22-årig helt risikerede livet for 4-årig: Nu er dommen faldet

I foråret blev den 22-årige Mamoudou Gassama fra Mali kendt som en helt i hele Frankrig, da han reddede en lille dreng fra at falde ned fra en balkon i fjerde sals højde i Paris. Nu er barnets far blevet for straffet.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP er den fire-årige drengs far blevet straffet med med en betinget fængselsdom på tre måneder. Desuden skal han gennemføre et kursus i forældreskab, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ulykken skete, da den 37-årige far havde forladt lejligheden på sjette sal for at handle og spille Pokémon Go.

Imens kravlede den fireårige ud på balkonen, hvor han faldt, men hvor det lykkedes ham at holde sig fast på en balkon på en etage længere nede.

En nabo forsøgte at nå den lille dreng, men det var ikke muligt.

Forbipasserende på gaden fulgte skrigende det chokerende optrin.

22-årige Mamoudou Gassama hørte skrigene, mens han sad og så fodbold på en cafe i nærheden.

Gassama og hans venner løb ud på gaden.

- Jeg besluttede mig for at redde drengen, fortæller den unge mand ifølge flere franske medier.

Mamoudou Gassama kravlede resolut de fire etager op - uden på bygningen - og fik med et snuptag den lille dreng halet i sikkerhed.

- Gudskelov, at det lykkedes at redde ham, lyder det fra den den 22-årige helt.

Optagelser af den spektakulære redningsaktion, gjorde den 22-årige afrikaner kendt i hele Europa.

Han blev efterfølgende indbudt til et møde med præsident Emmanuel Macron i Élysée-palæet, hvor han blev tilbudt fransk statsborgerskab og et job i brandvæsnet.