22-årig kræves fængslet: Kørte fodgænger ned under flugt fra politiet

En 22-årig mand er anholdt af politiet i København, efter at en fodgænger natten til lørdag blev påkørt af en bil i Nørregade, da to unge flygtede fra politiet i en stjålet bil.

Fodgængeren, en mand i 20´erne, blev alvorligt kvæstet og var i livsfare, men hans tilstand er nu stabil.

Den anholdte 22-årige sigtes for at have bragt offerets liv i fare, for forsøg på at påkøre politifolkene og for flugt fra en færdselsulykke.

Han fremstilles søndag i Københavns dommervagt med begæring om varetægtsfængsling.

Der var to unge i bilen, og politiet har foreløbig kun anholdt den ene. Den 22-årige blev anholdt ved 19-tiden lørdag.

- Vi arbejder stadig på at finde den anden person og klarlægge, hvem der har ført bilen, siger central efterforskningsleder Søren Lauritsen til Ekstra Bladet.

Bilen var stjålet

Politiet har nu også fået en anmeldelse om, at mørkegrønne Seat Leon var stjålet på ulykkestidspunktet.

Klokken var 01.20, da en politipatrulje forsøgte at standse bilen på Vor Frue Plads. I stedet gassede bilen op og stak af fra politiet.

- Der opstod en farlig situation, hvor politiet var ved at blive påkørt, og kollegerne måtte springe til side for ikke at blive ramt, siger Søren Lauritsen.

Kort efter blev fodgængeren ramt af flugtbilisten i Nørregade, hvor han blev slynget op i bilens frontrude. Bilen fortsatte flugten og blev forladt ved Israels Plads, hvor politiet fandt den med knust forrude.

Fodgængeren blev hårdt kvæstet, men en anden politipatrulje var hurtigt fremme og begyndte straks at give førstehjælp.

- Vi har fået oplyst, at politiets førstehjælp på stedet i høj grad har gjort, at han reddede livet, siger Søren Lauritsen.

