22-årig kvinde sigtet: Stak ild på madras i lejlighed

En lejlighed på Monica Zetterlunds Vej i Københavns SV blev hærget af en brand lørdag aften, og politiet sigter en 22-årig kvinde for at have påsat branden i en madras.

Hun nægter sig skyldig, og efter et grundlovsforhør i Københavns dommervagt søndag fik hun anholdelsen opretholdt i tre døgn, mens politiet foretager yderligere undersøgelser. Når en anholdelse opretholdes, betyder det, at dommeren vurderer, at politiets beviser er for svage til en varetægtsfængsling.

Hovedstadens Beredskab blev alarmeret klokken 17.55 til 'røg fra lejlighed'. Ilden i lejligheden på første sal blev hurtigt slukket med et enkelt strålerør, og opgangen blev udluftet for røg.

Men lejligheden blev voldsomt skadet, og uden en hurtig indsats fra brandvæsenet kunne ilden have bredt sig i ejendommen, hvor beboerne blev midlertidigt evakueret.

To beboere, der havde fået røg i opgangen, blev tilset af ambulancepersonale på stedet.

Den 22-årige kvinde blev anholdt ved tretiden natten til søndag. Den lille spinkle, kønne kvinde græd og tørrede tårerne væk fra øjnene, da hun blev ført ind i dommervagten. Hun var iført sorte læderbukser og en blå trøje.

Efter hun havde talt med sin forsvarer, Jesper Storm Thygesen, sigtede anklageren den 22-årige for brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens paragraf 181, stk. 3, som har en strafferamme på op til ti års fængsel.

Anklageren bad dommeren om dørlukning af hensyn til sagens opklaring. Politiet er ikke færdig med at sikre spor eller fastlægge hendes færden forud for og efter branden, forklarede anklageren.

Tre venner til den sigtede var mødt op i dommervagten, men måtte forlade retslokalet, da dommeren lukkede dørene.

Motivet til brandstiftelsen hænger muligvis sammen med et brudt kæresteforhold.