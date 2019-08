22-årig kvindelig jockey død: Faldt af hesten

Hesten stoppede pludselig op, fordi den blev meget skræmt af et eller andet

Alt i tilværelsen så lyst ud for den smukke 22-årige australske jockey Mikaela Claridge.

Det er ikke mere end fem måneder siden, at hun blev gift med Jamie Ferguson og satte startskuddet for et lykkeligt ægteskab.

Og for nøjagtigt et år siden vandt hun som jockey sit første hestevæddeløb i september måned 2018, før hun skrev kontrakt med træner Ken Keys på Cranbourne Racecourse i den australske by Melbourne. Herefter har hun vundet 28 løb. Det sidste vandt hun den 11. juli.

Men her til morgen døde den talentfulde jockey i forbindelse med en tragisk ulykke, da hun under lidt morgen-træning faldt af sin hest.

Det skriver flere medier heriblandt The Herald Sun

Mediet 7 News Adelaide har også lagt et indslag ud på deres Facebook omkring den 22-årige kvindes dødsfald.

Træner Ken Keys har til The Herald Sun forklaret, at Mikaela Claridge tidligt i morges red en lille træningstur med en anden kvindelig jockey, da ulykken skete.

- Pludselig var der et eller andet, der skræmte de to heste. De havde fået øje på et eller andet, og så stoppede de brat op. Vi ved ikke, hvad det var, de fik øje på, og vi finder nok aldrig ud af det. Men da hestene stoppede op, faldt Mikaela af sin hest, forklarer Ken Keys.

Den 22-årige Mikaela faldt ganske uheldigt fra hesten og døde af sine kvæstelser. Den anden kvindelige jockey var uskadt og ringede straks efter en ambulance.

Her rider jockey Mikaela Claridge på hesten Sir Mask.(Foto: Racing Photos via Getty Images)

Molly Edwards, der var kollega til den nu afdøde Mikaela Claridge, har fortalt følgende til The Herald Sun:

- Jeg ankom tidligt til væddeløbsbanen og kunne se ambulancer på stedet. Jeg kunne mærke ud fra hele stemningen, at noget var helt galt. Det var forfærdeligt. Alle folk græd. Jeg er også selv en ung kvinde som Mikaela. Og det kunne være sket for os alle. Det er bare så sørgeligt.

Chefen for Cranbourne Turf Club, Niel Bainbridge har udtalt, at hele hestevæddeløb-miljøet er i dyb sorg over Mikaelas død:

'På vegne af klubben vil jeg gerne kondolere til Mikaelas familie og venner i forbindelse med hendes tragiske dødsfald. Hun var et populært medlem af Cranbournes hestevæddeløb miljø, og hun vil altid være savnet'.

22-årige Mikaela mistede livet ved en tragisk ulykke, mens hun var ude at ride. (Foto: Privatfoto)