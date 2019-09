22-årig mand dræbt: Politiet søger vidner efter skuddrab

Det var en 22-årig mand, der søndag aften afgik ved døden, efter at ukendte gerningsmænd åbnede ild mod ham og to kammerater på åben gade i Ishøj.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet var den 22-årige i kritisk tilstand, da ambulancereddere og politi ankom til stedet kort efter 21.16.

Han blev kort efter erklæret død.

To andre unge mænd, der ligeledes er 22 år, blev ifølge politiet såret under episoden. En blev ramt i ballen og er meldt uden for livsfare, mens den anden skar sig på glas fra den bil, som de tre ofre sad i, da skyderiet fandt sted.

De tre ofre sad i en sort Audi, da ukendte gerningsmænd åbnede ild og affyrede flere skud. Foto: Kenneth Meyer

- Der er tale om et voldsomt skyderi ved et beboelsesområde, hvor borgerne skal kunne føle sig trygge. Det hverken kan eller vil vi acceptere, og vi har sat massivt ind for at fange gerningsmændene og genetablere trygheden i området, siger politidirektør ved Københavns Vestegns Politi, Kim Christiansen.

De hætteklædte gerningsmænd affyrede flere skud under episoden. Ifølge flere vidner, som Ekstra Bladet har talt med, faldt skuddene i to bølger.

Ifølge politiet var den 22-årige i kritisk tilstand, da ambulancereddere og politi ankom til stedet kort efter 21.16. Han døde kort efter. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge politiet peger efterforskningen på, at der er tale om et opgør i et kriminelt miljø.

For at genetablere trygheden er politiet mandag formiddag fortsat talstærkt til stede i området – både med efterforskere, politipatruljer.

'Her til morgen er den mobile politistation sat ind i området. Her kan vidner give deres informationer til politiet og her kan man også kigge forbi, hvis man blot har brug for en snak med en politimand', skriver politiet i en pressemeddelelse.

I forbindelse med efterforskningen efterlyser politiet nu vidner i sagen.

- Vi opfordrer alle vidner i denne sag til at kontakte os telefonisk på 114 eller komme forbi vores mobile politistation. Det er også muligt at ringe til den mobile politistations Tryghedstelefon på 51 149 114, siger politidirektør Kim Christiansen.

En video, der angiveligt viser skyderiet, har siden søndag aften floreret på de sociale medier og indgår nu i politiet efterforskning af skudepisoden.

'Vi er bekendt med videoen. Politiet efterforsker nu, om videoen stammer fra skyderiet', lyder det i pressemeddelelsen.