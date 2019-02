22-årig mand tæt på at dø: Blev voldsomt mishandlet af sin kæreste

Mænd kan også blive udsat for vold af kvinder. Det beviser historien om den 22-årige Alex Skeel fra England. Han blev stukket med kniv. Han fik hældt kogende vand over sig. Han blev gennembanket, sultet og tvunget til at sove på gulvet i ni måneder.

Det er blot nogle af de ekstreme forhold, som den 22-årige Alex Skeel blev udsat for af sin eks-kæreste, 22-årige Jordan Worth. Alex Skeel har selv hævdet, at han kun var ti dage fra at dø, da han endelig i sommeren 2017 blev reddet af en politimand.

Det førte til anholdelsen af Jordan Worth, der i april måned sidste år ved retten i England blev idømt syv og et halvt års fængsel for sin usædvanlige grove vold mod Alex Skeel. Hun har også fået forbud mod nogensinde at kontakte Alex igen.

Alex Skeel er i løbet af de sidste par dage blevet et af de mest kendte ansigter i Storbritannien, fordi han for et par dage siden medvirkede i BBC-dokumentaren 'Abused by my girlfriend', og her til morgen forklarede han i det britiske tv-program 'This Morning' sin utrolige historie, der er fyldt med grusom vold, mishandling og ydmygelser.

Historien er gået verden rundt, og herunder kan man se et opslag fra det australske medie Courier Mail, der beskriver sagen og viser billeder af nogle af Alex' voldsomme skader.

Alex har valgt at stå frem netop nu i de britiske medier BBC og 'This Morning', fordi han blandt andet ønsker at sætte fokus på, at vold også kan gå ud over mænd.

Den 22-årige mand fra Bedfordshire mødte allerede sin kæreste Jordan Worth, da han kun var 16 år gammel. Parret nåede også at få to børn, inden det hele eskalerede i grusom vold samt uhæmmet kontrol af Alex' gøren og laden. Han måtte blandt andet ikke se sine venner.

Når Alex bliver spurgt, hvorfor han har fundet sig i så meget vold, svarer han, at han udholdt volden for børnenes skyld, og fordi han stadig var forelsket i Jordan. Alex frygtede også, at han ville miste forældreretten til begge sine børn, hvis han stoppede sit forhold til Jordan.

Jeg blev slået i hovedet 1000 gange

- Jeg var hele tiden i en slags overlevelses-tilstand og håbede altid, at tingene ville blive bedre i morgen, siger Alex og tilføjer:

- Jeg er blevet slået i hovedet 1000 gange. Jeg kunne have fået en hjerneskade. Og hvad var det sket, hvis det knivstik, hun gav mig i hånden, havde ramt en stor blodåre. Jeg ventede hele tiden på at dø.

Den voldsomme mishandling af Alex var værst i en periode på ni måneder. I den periode benyttede Jordan følgende våben mod Alex: En hammer, en skruetrækker, en brødkniv og en brækket hårbørste.

Men udover den fysiske vold blev Alex også udsat for voldsom psykisk vold. Han blev konstant ydmyget, og Jordan gav ham næsten ingen mad. Da politiet endelig greb ind i det voldelige forhold, blandt andet på grund af naboer, der klagede over larmen, havde Alex tabt 25 kilo.