22-årig nordmand får 21 års forvaring for terror og drab på søster

Philip Manshaus er torsdag blevet idømt 21 års fængsel for et terrorangreb og drab på sin søster 10. august sidste år

22-årige Philip Manshaus er torsdag blevet idømt Norges strengeste straf - 21 års forvaring med en mindstetid på 14 år.

Det skriver flere norske medier, herunder NRK og Dagens Nyheter.

Manshaus var tiltalt for at have skudt og dræbt sin stedsøster, før han tog til Al Noor-moskéen for at dræbe så mange som muligt. Han blev imidlertid overmandet under forsøget 10. august sidste år.

Strafpåstanden er ifølge Dagbladet en historisk streng straf, idet ingen tidligere er blevet dømt mere end 21 års forvaring med en mindstetid på ti år i moderne tid i Norge.

Det var Anders Breivik, der i 2012 blev dømt for et terrorangreb, der kostede 77 mennesker livet i Oslo og på øen Utøya.

Dengang var det den strengest mulige straf i Norge.

Ville dræbte flest muligt

Philip Manshaus dræbte først sin stedsøster i familiens bolig i Bærum uden for Oslo, hvorefter han gennemførte et angreb med skydevåben mod moskéen i Bærum.

Ingen blev dog alvorligt skadet, fordi han blev overmandet.

Philip Manshaus ses ankomme til retten 20. november. Foto: Ritzau Scanpix

Anklagemyndigheden har sagen igennem ment, at Philip Manshaus skulle straffes for fuldbyrdet terrorhandling i form af drabsforsøg.

– Han ville dræbe flest mulige muslimer med den hensigt at skabe frygt, polarisering af folkegrupper og accelerere racekrig gennem massemord, sagde anklager Johan Øverberg i sin procedure 20. maj.

Handlede 'impulsivt'

Philip Manshaus bestilte en skudsikker vest og et GoPro-kamera nogle få dage før angrebet, skriver NRK.

I retten har han forklaret, at 'den hvide race' er truet af ikke-vestlige indvandrere. Han har også nævnt Adolf Hitler og Anders Breivik som sine forbilleder.

- Jeg vil gerne beklage, at jeg ikke fik udrettet mere skade. Det skammer jeg mig over. Jeg handlede impulsivt, var stresset og burde have planlagt angrebet bedre, har han blandt andet sagt i retten.

I løbet af retssagen har Philip Manshaus erkendt de faktiske forhold, men nægtet strafskyld.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen blev dræbt af sin bror Philip Manshaus. Privatfoto

Efter anholdelsen oplyste politiet, at den 22-årige havde udtrykt højre-ekstremistiske holdninger og i tiden før angrebet var aktiv på flere netfora.

Her havde han blandt andet hyldet Brenton Tarrant, der skød og dræbte 51 personer i New Zealand et halvt år før angrebet.

