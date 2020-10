22-årig smadrede sit hoved gennem vindue på politibil

En anholdelse udviklede sig dramatisk fredag aften i Thisted, da en 22-årig mand slog bagruden på en politibil ud med sit hoved.

Det skriver Nordjyske.

Hændelsen opstod, da politiet klokken 22.06 rykkede ud til et slagsmål i og uden for Café Nytorv.

Indblandet i slagsmålet var foruden den 22-årige også to mænd på 26 og 48 år samt en 24-årig kvinde.

De blev alle sigtet efter restaurationsloven og har fået forbud mod at komme på caféen.

'Forbandede pansersvin'

Den 22-årige nægtede at oplyse sit navn til politiet, hvorfor han blev anholdt og sat ind i patruljevognen. Det var her, han ifølge byens lokalpoliti valgte at slå bagruden af bilen ud ved brug af sit hoved, hvilket resulterede i, at han ydermere blev sigtet for hærværk.

En 28-årig kvinde, som ikke havde været involveret i slagsmålet, blev desuden sigtet for at råbe 'forbandede pansersvin' efter politiet.