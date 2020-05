22-årig stukket i gruppeslagsmål

Uoverensstemmelser mellem to grupper af unge mennesker i Hvidovre var årsagen til, at en ung mand på 22 år i et gruppeslagsmål endte med at blive stukket med en kniv.

Det oplyser politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet var talstærkt til stede på Hvidovrevej nær Arnold Nielsens Boulevard, og hele seks personer blev anholdt. De er sigtet for vold, men er alle blevet løsladt.

Den 22-årig mand blev kun blevet ramt overfladisk af et stik og er udskrevet fra hospitalet igen.

Isoleret hændelse

Gruppeslagsmålet fandt sted blot et døgn efter politiets store aktion mod bandemiljøet i området omkring Hvidovre, hvor ni personer blev anholdt.

Men aktionen og slagsmålet har intet med hinanden at gøre, understreger Ole Nielsen og tilføjer, at der også var tale om en isoleret hændelse, da politiet kort før midnat i igen rykkede ud til et 'mistænkeligt forhold' et andet sted på Hvidovrevej.

- De tre hændelser har intet med hinanden at gøre. Det er kun geografi, de har til fælles, lyder det.

Ifølge Ole Nielsen er der intet, der tyder på, at slagsmålet skulle være banderelateret. Han har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til, hvad det mistænkelige forhold drejede sig om.