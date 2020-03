22-årig stukket i nakken: Nu er der nyt

Københavns Vestegns Politi har anholdt to mænd, som er blevet sigtet for drabsforsøg

To mænd på 24 og 27 er onsdag aften blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg efter et overfald, der skete på en p-plads i Høje-Taastrup for nogle dage siden.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiets efterforskning overfaldt de to sammen med flere andre gerningsmænd en 22-årig mand på en p-plads ud for Skagensgade 3 i Høje-Taastrup. Det skete fredag 20. marts klokken 19.45. Den 22-årige fik tildelt et kraftigt knivstik i nakken. Efter overfaldet gik offeret for knivstikket ind i kiosken på Høje-Taastrup Station for at få hjælp.

Det lykkedes ikke umiddelbart politiet at opspore gerningsmændene lige med det samme. Men de foreløbige undersøgelser har altså gjort, at politiet har kunnet anholde to.

- Jeg er tilfreds med, at det er lykkedes at anholde to mistænkte i denne grove sag. Det er dog vores vurdering, at der fortsat er gerningsmænd på fri fod, og derfor forsætter efterforskningen, siger politikommissær Henrik Hougaard fra Københavns Vestegns Politi.

De to anholdte bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup med krav om varetægtsfængsling. Anklagemyndigheden vil kræve lukkede døre under retsmødet, oplyser politiet.