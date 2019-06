22-årig tiltalt: Kørte fodgænger ned under vild flugt fra politiet

To betjente til fods forsøgte at stoppe bilist, der stak af og, ifølge tiltalen, kørte fodgænger ned

Under vild flugt fra politiet påkørte en bilist i en Seat Leon en fodgænger i Nørregade i København, der ramte bilens motorhjelm og frontrude og røg hen over taget.

Fodgængeren blev livsfarligt kvæstet, og hans tilstand var en overgang kritisk. Påkørslen skete 23. februar i år cirka kl. 01.15.

Onsdag stilles den formodede flugtbilist, 22, for Københavns Byret, hvor han er tiltalt blandt andet for forsøg på at køre to politibetjente ned, for at udsætte fodgængerens liv for fare og for flugt fra ulykken.

Han havde i forvejen kørselsforbud, da de to betjente til fods forsøgte at stoppe ham i Dyrkøb ved Nørregade, og det var formentlig derfor, at han stak af. Den 22-årige nægter sig skyldig.

Ifølge tiltalen stillede de to betjente sig foran bilen, men bilisten kørte direkte mod dem med 10-15 km/t, så de henholdsvis hoppede til siden og skubbede sig væk.

Forsøgte at tage nøglen

Den ene betjent løb ved siden af bilen og rakte hænderne ind gennem vinduet for at tage bilnøglen ud, men bilisten fortsatte kørslen, så betjenten måtte opgive for ikke at blive slæbt med.

Den 22-årige fortsatte kørslen, lyder tiltalen, og kørte bilen op på fortovet i Nørregade og kort efter ramte han fodgængeren. Han lod den kvæstede ligge og fortsatte flugten over for rødt lys og på cykelstien ved Nørreport.

En politipatrulje var hurtigt fremme ved ulykken i Nørregade, og gav fodgængeren, en mand i 20´erne, førstehjælp.

– Patruljens førstehjælp var i høj grad med til at redde hans liv, sagde efterforskningsleder Søren Lauritsen dengang.

Flugtbilen blev dumpet på Israels Plads. Vidner så to unge af anden etnisk herkomst flygte fra bilen, men kun den 22-årige blev anholdt.

Han er også tiltalt for en tidligere spirituskørsel og for diverse overtrædelser af færdselsloven.