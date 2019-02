22 tyverier på plejehjem: Demente Inge fik listet armbånd af mens hun sov

Over de seneste to år er der begået 22 tyverier på Plejehjemmet Tagenshus. Politiet havde henlagt sagerne, men de har nu taget dem op efter pres fra pårørende

Med et guldarmbånd om sit håndled blev Inge Jørgensen indlogeret på et plejehjem af sin familie.

Den demensramte kvinde var indtil da blevet passet af sin ægtemand, som hun også havde fået armbåndet af for godt en menneskealder siden morgenen efter deres bryllup.

Men da han brækkede benet i et slemt fald, måtte nogle andre tage ansvaret på sig.

Tagenshus Plejehjem på Amager fik til opgave at passe Inge Jørgensen i hendes sidste tid, hvor hun flyttede ind i starten af september 2018 og siden afgik ved døden 22. december samme år.

Vibeke Bing blev vred og ked af det, da hun fandt ud af, at hendes mors armbånd var stjålet. Foto: René Schütze

Hun fik dog ikke lov til at forlade plejehjemmet med armbåndet, som hun var kommet med. Det fortæller hendes datter Vibeke Bing.

- Jeg vil ikke hænge nogen ud, men vi blev advaret af både andre pårørende, indlagte og også noget af personalet om, at man ikke skulle have værdigenstande med.

Det beskrev lokalavisen 2770 Tårnby for nogle uger siden.

22 tyverier

I løbet af 2017 og 2018 er der blevet anmeldt 22 tyverier fra Plejehjemmet Tagenshus, oplyser politiet. Københavns Politi havde henlagt sagerne, men nu har de valgt at genoptage efterforskningen.

- I forbindelse med anmeldelserne af disse sager har der i en række af dem været oplysninger, som kunne tyde på, at der var forbindelse mellem dem. Den sammenhæng er desværre ikke blevet konstateret allerede ved anmeldelserne, oplyser presseansvarlig Sara Schlüter.

Ifølge politiet har der over de seneste to år været 22 tyverier på Plejehjemmet Tagenshus. Foto: Olivia Loftlund

Ekstra Bladet har været i kontakt med en pårørende, som fortæller, at han har følt sig affejet af kommunen, når han har gjort opmærksom på tyverierne. Det er i flere tilfælde dybt personlige ting, der er blevet taget.

Københavns Politi har valgt at genoptage efterforskningen på baggrund af henvendelser fra flere pårørende.

Med i bad

Når hukommelsen glider ud mellem fingrene, kan det hjælpe at have noget fast at holde i. For Inge Jørgensen var en af de ting hendes armbånd. Det var både familie og personale klar over.

- Hun havde ikke haft armbåndet af i 60 år. Vi havde en aftale med personalet om, at hun altid skulle have armbåndet på, selv når hun var i bad, siger Vibeke Bing.

Men natten mellem 29. og 30. november 2018 forsvandt armbåndet. Vibeke Bing mener ikke, at det er muligt, at armbåndet bare er blevet forlagt.

Låste døren

Inge Jørgensen var så syg i perioden på Tagenshus plejehjem, at hun havde problemer med helt basale hverdagsting.

- Min mor var så dårlig, at hun ikke selv kunne tage armbåndet af. Det havde hun ikke motorik til, siger Vibeke Bing.

Vibeke Bing roser Tagenshus personale og er ked af et brodent kar kan kaste mistanke over dem alle. Foto: René Schütze

Inge Jørgensens værelse blev låst hver aften. Det var kun Vibeke Bing, hendes familie og personalet, der havde nøgle til døren.

- Jeg blev ked af det og vred. Det var utrolig synd for min mor, for hun har sikkert godt kunne opfatte, hvad der skete, uden at kunne gøre noget, siger hun.

Vibeke Bing understreger, at hun synes situationen er synd for både beboere såvel som personale, der må arbejde, mens de bliver mistænkt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Borgmester: - Det er uacceptabelt

Borgmesteren i Tårnby Kommune, Allan S. Andersen, fortæller, at kommunen har været i løbende kontakt med politiet om de 18 ud af 22 tyverier.

- I foråret 2018 har vi været bevidst om, at der har foregået noget på Tagenshus, som ikke var hensigtsmæssigt. Derfor har vi også været i løbende dialog i forhold til medarbejdere og pårørende.

- Hvad har jeres kontakt til politiet været?

- Vi har haft løbende kontakt til politiet netop i forhold til, hvilke forholdsregler beboere og pårørende måtte tage.

- Jeg har talt med politiet, som oplyser, at de har genåbnet efterforskningen på baggrund af flere henvendelser fra pårørende. Har I prøvet at få politiet til at genoptage efterforskningen?

- Ja, vi har presset på flere gange for, at man kunne gå ind i sagen. Politiet skal selv bedømme, hvordan de vil efterforske sagen. Vi har henvendt os flere gange til politiet på mail og telefon omkring tyverierne.

- Jeg har talt med nogle af de pårørende, som har følt sig affejet, når de har talt med kommunen om tyverierne. Hvad tænker du om det?

- Det er jeg naturligvis ked af. Det er fuldstændig uacceptabel adfærd, og vores borgere, pårørende og ansatte skal føle sig trygge i deres hjem og på deres arbejdsplads.

Borgmesteren oplyser, at der 6. januar vil blive holdt et medarbejdermøde på Plejehjemmet Tagenshus.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kritik: Kommune må kunne gøre det bedre

Martin Henriksen (DF), som er opstillet i Nørrebro- og Tårnbykredsen, har valgt at stille spørgsmål til både justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille på baggrund af sagen.

Martin Henriksen mener, at kommunen og politiets håndtering af sagen er for dårlig. Foto: Per Rasmussen

Martin Henriksen kan ikke forstå, hvordan 22 tyverier over to år på samme plejehjem kan lade sig gøre.

- Det er meget svært at forstå, og det undrer mig at både kommunen og politiet tilsyneladende ikke har prioriteret det højere. Det er naturligvis ikke tilfredstillende for dem, som det er gået udover. Det må kunne gøres bedre, siger han.

Han håber på at kunne få sat mere fokus på plejehjemmets sikkerhed ved at spørge ministrene direkte.

- Der skal være bedre sikkerhed omkring plejehjemmet, og det skal kommunen sørge for i samarbejde med politiet. Tårnby Kommune og Københavns Politi må kunne gøre det bedre. Jeg håber, at beboerne får noget ekstra sikkerhed.

Der forventes svar på spørgsmålene om cirka tre uger.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ældresagen: Man skal føle sig tryg

Problemet med tyverier er ifølge konsulent i Ældresagen Nina Bruun ikke et problem, de hører meget om.

- Vi siger ikke, at det ikke sker, men det er ikke noget, vi har oplevet at vælte i henvendelser om. Men selvfølgelig bliver vi ligesom alle andre berørt over en historie som denne.

Nina Bruun er uforståelig overfor kommunen og plejehjemmets nølen i sagen.

- Jeg ville forvente af min egen kommune, at de samlede sammen på henvendelserne og gik til politiet. Hvis politiet ikke har det samlede overblik, må det være i plejehjemmets og kommunens interesse at hjælpe.

Men selvom Ældresagen ikke har modtaget mange henvendelser, afviser de ikke at undersøge sagen nærmere.

- Vi vil beskæftige os med, at man skal føle sig tryg og sikker på plejehjem, og hvis det her er en tendens, er det helt sikkert noget, vi vil undersøge. Derfor følger vi også den her dagsorden, siger Nina Bruun.