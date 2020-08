23-årig dømt for at forfalske sit karakterblad

En ung mand blev i dag idømt 40 dages betinget fængsel for at have ændret på sine karakterer i Photoshop

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den 23-årige mand blev i dag idømt 40 dages betinget fængsel i Københavns Byret for at have forfalsket sit karakterblad.

Manden var i september 2017 flyttet fra provinsen til hovedstaden med sine forældre, og ville derfor starte på et nyt gymnasium.

Han troede ikke at hans karakterer fra det første gymnasium var gode nok, og besluttede sig for at ændre i karakterbladet i sin ansøgning.

Havde brugt Photoshop

Han var blevet smidt ud af sit tidligere gymnasium i provinsen, og havde fået afslag på sine ansøgninger af flere gymnasier i hovedstaden.

Den tiltalte forklarede i retten, at han havde brugt Photoshop til at ændre på sit oprindelige karakterblad, da han frygtede, at han også ville få afslag fra netop dette gymnasium.

Gymnasiet i hovedstaden opdagede med det samme svindleriet, og kontaktede derfor politiet i en fart.

Fortryder inderligt

Da dommer Mia Schumacher spurgte den tiltalte ind til, hvorfor han havde forfalsket sit eksamensbevis, forklarede han, at han følte det var den eneste udvej for at kunne få en fremtid.

- Jeg vil bare gerne på universitetet en dag, så jeg kan bidrage til samfundet. Jeg fortryder det her dybt, forklarede den unge mand i retten.

40 dages betinget fængsel

Anklageren mente, at manden skulle have 40 dages betinget fængsel, da det er den sædvanlige straf for dokumentfalsk.

Da han ikke er tidligere straffet, og kommer fra gode forhold, endte det ikke med påstand om samfundstjeneste fra anklagerens side.

Det var dommer Mia Schumacher enig i, og idømte manden de 40 dages betinget fængsel på stedet.

Den tiltalte modtog straks dommen uden indvendinger.