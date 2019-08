23-årig fængslet for to drabsforsøg under konflikt i Ballerup

Politiet er ved at optrevle en konflikt mellem grupperinger i Ballerup, der har ført til to skyderier og drabsforsøg

Et konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Ballerup har ført til to skyderier og drabsforsøg, og fem personer - fire mænd og en kvinde - er nu sigtet i sagen. Fire sidder nu varetægtsfængslet, mens en 31-årig mand er fængslet ’in absentia’.

– Jeg kan ikke udelukke, at der kommer flere anholdelser, siger efterforskningsleder Henrik Hougaard.

I dag blev en 23-årig mand fængslet ved Retten i Glostrup for begge drabsforsøg, der skete 30. juni på Nordfrontvej i Søborg og 20. juli på en cykelsti ved Banetoften 30 i Ballerup. Han nægter sig skyldig.

På Nordfrontvej blev en 36-årig skudt i hånden og blev tildelt flere knivstik. På Pederstrupstien ved Banetoften blev en 28-årig mand skudt i venstre ben. Selvom begge ofre slap med livet i behold mener politiet, at begge episoder kan klassificeres som drabsforsøg.

11. juli fik politiet varetægtsfængslet en 26-årig mand i fire uger, som sigtet for drabsforsøget i Søborg. Samtidigt blev en 31-årig fængslet ’in absentia’.

26. juli slog politiet så til i en stor aktion på Ågerupvej i Ballerup, hvor en 22-årig mand og en 31-årig kvinde blev anholdt.

To blev anholdt i forbindelse med en politiaktion på Ågerupvej i Ballerup. Foto: Kenneth Meyer

Den 22-årige blev fængslet for sin rolle i drabsforsøget i Søborg, mens kvinden blev fængslet, fordi hun ifølge politiet bortskaffede pistolen efter drabsforsøget. De to nægter sig skyldige.

Den senest anholdte 23-årige, som i dag blev fængslet i 16 dage til 22. august, har været efterlyst af politiet i nogen tid. Han blev anholdt i nat i Husum, efter at han sammen med en 22-årig mand forsøgte at flygte fra en hundepatrulje i Rødovre i en stjålet bil.

Politiet afviser, at der er tale om en bandekonflikt, men siger, at der er tale om et par grupperinger i det nordlige Ballerup, som har uoverensstemmelser.

– Efterforskningen skal forsøge at klarlægge, hvad årsagen er, siger politikommissær Henrik Haugaard til Ekstra Bladet.

- Efterforskningen af de to drabsforsøg pågår fortsat og peger foreløbig ikke i retning af motiver, der kan relateres til bander, men angiveligt udspringer af uenighed mellem personer med kriminelle tilhørsforhold, siger han.