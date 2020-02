23-årig fængslet i sag om spektakulær fangeflugt

En 23-årig mand, som ifølge politiet hjalp med planlægning og udførsel af en fangeflugt fra psykiatrihospitalet i Slagelse i november sidste år, blev tirsdag anholdt i København.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag i en pressemeddelelse.

Manden blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Her blev han varetægtsfængslet i fire uger, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Sagen handler om en voldsom befrielse af det 24-årige bandemedlem Hemin Dilshad Saleh. Her blev to pistoler smuglet ind i en kageæske af personer, der kom for at besøge den indlagte Saleh.

Medhjælperne affyrede pistolerne og tvang personalet på sygehuset til at lukke dem ud af afdelingen.

Hemin Dilshad Saleh var indlagt på den psykiatriske afdeling, mens han var varetægtsfængslet for et brutalt overfald i en frisørsalon på Nørrebro under bandekonflikten i 2018.

Saleh blev anholdt igen i januar i Spanien.

Om den 23-årige, der er anholdt tirsdag, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

- Vi kender forholdsvis præcist den pågældendes rolle under befrielsen af den indsatte bandeleder på psykiatrihospitalet.

Med anholdelsen tirsdag har politiet anholdt i alt fem aktive deltagere i fangeflugten fra sygehuset i Slagelse.

Efter fangeflugten fra den psykiatriske afdeling anmodede Justitsministeriet om, at der blev lavet en redegørelse for episoden.

Redegørelsen blev offentliggjort mandag, efter at Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Direktoratet for Kriminalforsorgen sammen havde gransket omstændighederne omkring den dramatiske flugt.

I redegørelsen kom det frem, at Hemin Dilshad Saleh var flugttruet under indlæggelsen, og at den psykiatriske afdeling havde problemer med ham.

Derfor skulle personalet på sygehuset i højere grad have udnyttet muligheden for at begrænse besøg og for at kontrollere de gæster, der måtte komme for at besøge Saleh.

Generelt burde dialogen mellem sygehuset og politiet have været bedre i forbindelse med hans indlæggelse. Eksempelvis kunne politiet have været til stede, når han modtog besøg, lød det i redegørelsen.