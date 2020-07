23-årig idømt livstid for drab og partering af kæreste

En svensk domstol idømte mandag en 23-årig mand livsvarigt fængsel for sidste år at have dræbt og parteret sin daværende kæreste, den 17-årige Wilma Andersson.

Den 17-årige pige forsvandt i november sporløst i den svenske by Uddevalla knap 100 kilometer nord for Göteborg. Hundredvis af frivillige ledte efter hende i sagen, der vakte opsigt i hele Sverige.

Fængselsstraffen var ventet, efter at retspsykiatere for knap to uger siden fastslog, at den anklagede ikke var psykisk syg. Ifølge mentalundersøgelsen har han narcissistiske personlighedstræk.

Blandt de vigtigste beviser mod manden var, at politiet fandt en kropsdel i den lejlighed, hvor den 17-årige boede, to uger efter at hun var forsvundet.

- Selv om kropsdelen ikke var blevet fundet, havde vi haft gode bevismaterialer, siger anklager Jim Westerberg, efter at dommen var afsagt mandag.

Domstolen i Uddevalla fandt det bevist, at den 17-årige pige døde som følge af kraftig vold. Der var adskillige blodspor i både lejligheden og på den fundne kropsdel, der knytter gerningsmanden til drabet.

Flere naboer har været i vidneskranken og forklaret, at de hørte tumult og skrig fra lejligheden den aften, hvor Wilma Andersson forsvandt.

Den 23-årige har nægtet sig skyldig. Han siger, at han ikke ved, hvad der er blevet af kæresten.

Domstolen fandt ikke, at der var formildende omstændigheder ved sagen, der skulle kunne føre til en anden straf end livsvarigt fængsel.

Derimod har det tilføjet de efterladte ekstra smerte, at liget af Wilma Andersson blev behandlet på en krænkende måde, og at kun én kropsdel er fundet, mener retten.

Efter at den 17-årige forsvandt, blev der iværksat en stor eftersøgning. Så sent som for to uger siden var politiet igen ude at lede med helikoptere og både efter liget af hende.

Foruden fængselsstraffen er den 23-årige gerningsmand dømt til at betale en erstatning på 60.000 svenske kroner (omkring 42.000 danske kroner) i erstatning til hver af Wilma Anderssons forældre og hendes søster.