23-årig kvinde er med i skrækmappe: - Det er sindssygt ubehageligt

Intime og krænkende billeder af flere hundrede danske kvinder florerer i øjeblikket i et onlinekatalog på nettet.

Kataloget indeholder alt fra bikinibilleder til sexvideoer, og ud fra hver fil er der en kort beskrivelse af indholdet samt navne på kvinderne.

Det fortæller politiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen til Ekstra Bladet.

- Det er en særdeles kompleks sag. Vi fik den første anmeldelse i foråret 2018 og har siden efterforsket sagen massivt. Det er ikke lykkedes os at bryde krypteringen, så vi har ikke set filerne, men vi har sigtet en 24-årig mand fra Aalborg for blufærdighedskrænkelse. Han har erkendt at være i besiddelse af filerne, siger politiinspektøren.

Politiet mangler fortsat at anholde gerningsmanden, men mener, at vedkommende har fået fat i billederne på flere måder - både ved at hacke sig ind i kvindernes computere og ved ulovlig deling.

'Er det en ekskæreste?'

Ekstra Bladet er i kontakt med flere unge kvinder, der af politiet har fået at vide, at billeder af dem er at finde i mappen.

Ingen af dem ønsker at stå frem med navn, men fortæller samstemmende om det chok, der ramte dem, da de fandt ud af det.

En 23-årig kvinde fra Nordsjælland fortæller, at hun modtog et brev i sin e-Boks, hvori politiet forklarede, at hun var blandt de over 700 kvinder, hvis intime billeder er blevet delt.

- Det er sindssygt ubehageligt, for jeg aner ikke, hvilke billeder der er tale om, og hvordan de er endt i den mappe, siger kvinden.

Brevet som flere af de over 700 forurettede kvinder har modtaget fra politiet. Privatfoto.

Den 23-årige kvinde har fortalt sin nærmeste omgangskreds og sin familie om sagen. Men det har især været et opkald til kvindens ekskæreste, der har været svært at foretage.

- Det er jo virkelig ikke en samtale, man har lyst til at have med sin kæreste eller ekskæreste.

- Men usikkerheden er det værste. Kan en ekskæreste virkelig finde på sådan noget? Har min nabo set dem? Kan dem, der ser billederne, finde på at opsøge mig, fordi de måske synes, at billederne er pæne? Jeg har aldrig prøvet noget lignende, og det sætter sig virkelig i mig, fortæller kvinden.

Føler afmagt

En 29-årig kvinde fra Jylland siger, at hun har en 'ubehagelig følelse af afmagt i kroppen'.

- Det er så ubehageligt at få sådan en besked i sin e-Boks, både fordi man føler sig som et nummer i rækken, som man jo selvfølgelig er, når der er over 700 forurettede, men især fordi man ikke ved, hvad der ligger af en på nettet, fortæller hun.

Det sværeste ved hele sagen er, siger kvinderne, at de ikke ved, hvad det præcis er, der florerer af dem.

- Det er super ubehageligt ikke at vide, om man er blevet hacket, eller hvilke krænkende ting der ligger ude på nettet. Det gør noget ved en psykisk, lyder det fra den 29-årige kvinde.

42 billeder hacket

Af indholdsfortegnelsen i det såkaldte onlinekatalog fremgår det desuden, at en 25-årig kvinde fra Sjælland har fået delt mere end 40 billeder af 'X (kvinden, red.) og hendes veninder', som det omtales. Kvinden fortæller til Ekstra Bladet, at billederne ligger i en mappe på hendes computer, og at hun ikke forestille sig andet end, at hun er blevet hacket.

Hun må ligesom de øvrige 719 forurettede kvinder vente på eventuel retssag for at finde ud af, hvordan gerningsmanden har fundet frem til hende og de mange billeder.

Fakta om skrækmappen * I foråret 2018 modtager politiet den første anmeldelse i sagen om ulovligt delt materiale af danske kvinder. Herefter starter den omfattende efterforskning af sagen. * Efterforskningen viser, at et onlinekatalog indeholder krænkende materiale af omkring 720 kvinder. * Materialet er kommet i gerningsmandens ulovlige besiddelse via hacking og ulovlig deling. * Gerningsmanden mangler fortsat at blive anholdt. I maj 2019 bliver en 24-årig mand fra Nordjylland anholdt. Han er løsladt igen, men fortsat sigtet for blufærdighedskrænkelse og for uberettiget videregivelse af billeder af private forhold. * Under afhøringen erkendte han sin rolle i sagen.