23-årig kvinde faldt nøgen i døden fra et bjerg

Familien til den 23-årige britiske backpacker Catherine Shaw, der i marts måned blev meldt savnet i den mellemamerikanske stat Guatemala og fundet død seks dage senere, har nu fået sat et endeligt punktum for den meget omtalte sag.

Et ligsyn foretaget i England har nemlig i sidste uge endelig bekræftet, at der var tale om en ulykke.

Sagen omkring Catherine Shaw fik stor omtale i medier i hele verden, fordi den 23-årige britiske backpacker blev fundet død fuldstændig nøgen i et bjergområde ved Lago Attitlan i Guatemala.

I forbindelse med fundet af liget af Catherine Shaw i marts måned lagde Facebook-gruppen 'The Missing American Project' et opslag ud om Catherine Shaw-sagen, som du kan se herunder:

I starten blev sagen behandlet som en mulig kriminel handling. Men nu har en retsmediciner i forbindelse med det nye ligsyn ved hjælp af et gensyn på alle sagens akter fra myndighederne i Guatemala samt diverse undersøgelser i Storbritannien konstateret, at der var tale om en ulykke.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC og Independent

Retsmedicineren Darren Salter har fastslået, at Catherine Shaw havde været død mellem fire og seks dage, da hendes lig blev fundet. Han tilføjede, at der ikke var nogen beviser af mistænkelig art omkring dødsfaldet eller beviser for, at andre personer havde været involveret. Det blev desuden konstateret, at Catherine Shaw hverken havde stoffer eller alkohol i blodet, da hun faldt nøgen i døden fra bjerget.

Retsmedicineren Darren Salter er også af den overbevisning, at Catherine Shaw selv havde taget sit tøj af, da hun begyndte at klatre op af den bjergsti, hvor hun blev fundet død. Hendes far har i forbindelse med ligsynet fortalt retten, at hans datter holdt af at være nøgen, og at hun tidligere har rejst til steder, hvor nøgenhed er accepteret.

Ifølge ligsynet har Catherine Shaw af egen fri vilje vandret ad en bjergsti og har besteget et bjerg med det formål at se en solnedgang. Og i den forbindelse skete ulykken.

I retten kom det også frem, at Catherine Shaw var en stærk, venlig, rar og eventyrlysten kvinde, der havde etableret venskaber rundt omkring i hele verden.