23-årig lærer anholdt: Anklaget for voldtægt af 15-årig elev

En lærer fra Kentucky i USA er blevet anklaget for at have voldtaget sin 15-årige elev.

Det skriver flere medier heriblandt Local 12, der er det lokale medie i byen Grant County, som har været i kontakt med politiet.

23-årige Kendall Burk var biologilærer på Grant County High School. Sheriffen i byen har udtalt, at hun begyndte forholdet til den 15-årige studerende sidste skoleår, og at det blev seksuelt i løbet ad sommeren.

Kendall Burk bestod selv fra universitet for ikke så længe siden. Onsdag blev hun fængslet for voldtægt og fire anklager om sodomi.

I Kentucky kan sodomi dække over oralsex.

Hurtig anholdelse

Ifølge skolen er hele sagen gået meget hurtigt. En studerende fortalte onsdag til en anden lærer, hvad der foregik og læreren gik efterfølgende til skolens bestyrelse.

Efter en hurtig efterforskning anholdte man den 23-årige kvinde.

- Vores betjente interviewede flere studerende efterfølgende og arbejdede baglæns med sagen, så vi til sidste endte hos offeret og læreren, fortalte Grant County sheriffen Brian Mains.

Ifølge sheriffen indrømmede kvinden, at hun har haft sex med den 15-årige dreng to gange hos hendes forældre og to gange i hendes bil.

Det lokale medie har snakket med flere elever, der fortæller, at Kendall Burk var deres yndlingslærer, og at hun havde et godt ry, men at det selvfølgelig ikke var okay, hvis hun havde gjort det.

- Han er mindreårig, og hun er 23 år, og hun er en lærer. Det skulle klart ikke være sket, sagde eleven Cody Wells.

Ikke første gang

Skolen har efterfølgende fyret læreren. Hun nåede at undervise på skolen i to år.

Det er desværre ikke første gang, at forældre i den lille by har fået nyheden om overgreb på et barn.

I 2013 indrømmede Kenneth David Owens, at han havde haft sex med en 16-årig pige, mens han arbejdede på skolen. Han fik ti års fængsel.

Hvis Kendall Burk dømmes, kan hun få mellem otte og 40 års fængsel.