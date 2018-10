23-årig mand anholdt: Flygtede til Pakistan efter bandedrab

Tilbage i juni 2016 blev 23-årige Omid Mawlod dræbt i en skudveksling mellem Gremium- og Black Jackets-bandefolk på Peter Bangs Vej på Frederiksberg.

Nu har Københavns Politi foretaget endnu en anholdelse i sagen.

Den anholdte, en 23-årig mand, har ikke direkte noget med drabet på Mawlod at gøre, men han sad i den bil, hvor Mawlod befandt sig.

Anklagemyndigheden i København har derimod sigtet den anholdte for sammen med Omid Mawlod og en anden mand at have affyret flere skud mod en bil med Gremium-folk.

Han sigtes for forsøg på manddrab og ulovlig våbenbesiddelse, ifølge oplysninger til Ekstra Bladet.

Bygen af skud fik den i dag 32-årige Valentino Vincent, der sad i Gremium-bilen, og som også var bevæbnet, til at skyde igen. Han ramte Mawlod, som døde.

I april i år blev Valentino Vincent dømt for drab på Omid Mawlod. Østre Landsret udmålte straffen til 10 års fængsel.

Det var markant højere end den straf, som Retten på Frederiksberg i sommeren 2017 havde fundet passende. Den lød nemlig kun på fire års fængsel.

Men på Frederiksberg var Vincent også blevet frifundet for de alvorligste anklager om drab og drabsforsøg. Han handlede i nødværge, mente dommere og nævninger. Men det mente landsretten altså ikke.

Politibetjent på sporjagt ved gerningsstedet, hvor den 23-årige mistede livet.

Valentino Vincent er blandt de mænd, som den nu anholdte mand ifølge anklagemyndighedens sigtelse skulle have forsøgt at dræbe med skud. De øvrige tiltænkte ofre var de andre mænd i samme bil som Vincent.

Manden, som nu er blevet anholdt, har efter politiets opfattelse opholdt sig i Pakistan siden skyderiet. Allerede under sagen mod Vincent blev det nævnt, at den i dag 23-årige mand var gået i landflygtighed.

Skudepisoden udsprang formentlig af en episode, som udspillede sig nogle uger forinden. Her blev to mænd med relationer til gruppen Black Jackets gennet ned i en kælder på Østerbro i København.

Her blev de tvunget til at smide tøjet, og det blev både filmet og fotograferet. Valentino Vincent var med, og han er i den forbindelse blevet dømt for blufærdighedskrænkelse.

Da Vincent blev beskudt i Gremium-bilen på Peter Bangs Vej, var det efter alt at dømme en hævn for ydmygelsen i kælderen.

Den 23-årige bliver søndag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København. Han er sigtet for drabsforsøg og for ulovlig besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Det er ikke oplyst, hvordan han stiller sig til sigtelsen.