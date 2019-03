23-årig mand forsøgt dræbt af familiemedlem

En 23-årig mand er uden for livsfare efter han ifølge politiet blev forsøgt dræbt i Charlottenlund i Nordsjælland. Et 24-årigt familiemedlem er blevet anholdt

En 23-årig mand er ifølge politiet blevet forsøgt ved Broholms Allé i Charlottenlund i Nordsjælland natten til torsdag.

Politiet fik anmeldelsen klokken 02.04.

Det oplyser pressechefen hos Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, til Ekstra Bladet.

- Manden blev alvorlig såret, men han er nu udenfor livsfare, fortæller hun til Ekstra Bladet.

En 24-årig mand er blevet anholdt for drabsforsøget, og politiet oplyser i en pressemeddelelse, at den anholdte er et familiemedlem.

Ekstra Bladets mand på stedet kan fortælle, at politiet stadigvæk er på stedet.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad der var motivet for drabsforsøget.

Politiet ønsker ikke at oplyse flere detaljer om det formodede drabsforsøg.

Opdateres...