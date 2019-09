23-årig mand varetægtsfænglset i sag om drab på spædbarnsmor

En 23-årig mand er varetægtsfængslet i Malmø i forbindelse med drabet på en 31-årig kvinde. Den fængslede mistænkes for at have deltaget i drabet på lægen Karolin Hakim, mens hun bar sit blot to måneder gamle barn på armen.

Det skriver TT.

Svensk politi anholdt tirsdag en mand i forbindelse med drabssagen, hvor man mener, at det er Karolin Hakims kæreste, der har været det egentlige mål. Kæresten flygtede fra stedet, da gerningsmændene åbnede ild. Herefter vendte de sig ifølge vidner mod Karolin Hakim.

Anklagemyndigheden oplyser, at politiet blandt andet har fået oplysninger i sagen fra den kriminelle underverden.

- Vi har fået ganske mange oplysninger fra offentligheden, men ikke bare offentligheden. Også fra den kriminelle verden. Det er usædvanligt, siger Andersson til nyhedsbureauet TT oven på eftermiddagens retsmøde.

Den 23-årige er varetægtsfængslet frem til 27. september. Han er sigtet for medvirken til drab, medvirken til drabsforsøg og medvirken til skærpet brud på våbenlovgivningen. Han er kendt af politiet i forvejen for flere kriminelle forhold.

Karolin Hakim blev dræbt på Sergelsvägen i Malmø-bydelen Ribersborg den 26. august. Det skete klokken 10 om formiddagen.

Mistænkt blev løsladt

Forrige uge blev en anden mand mand, som var mistænkt for medvirken til mordet på den 31-årige kvinde. Han stod angivet som ejer af den bil, gerningsmændene flygtede i efter drabet.

En test af mandens håndskrift viste dog, at den 19-årige mistænkte ikke kunne have sat underskriften i registreringsattesten.

Den 19-årige mand havde desuden et alibi for drabstidspunktet, hvor han var i retten i forbindelse med en anden sag.

Malmø-drab linkes nu til dansk millionkup

Nabolag i sorg: - Det er uvirkeligt, at det kan ske her

Se også: Reddet af håndskrift: Mistænkt i svensk drabssag løsladt