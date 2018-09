23-årig svært forbrændt: Kravlede på togtag

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

En 23-årig mand er midt i nat kommet svært til skade, da han øjensynligt kravlede på taget af et tog, der holdt ved banegården i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Over for Ekstra Bladet uddyber politikredsens vagtchef, Bjørn Pedersen, den voldsomme episode:

- Ved 03.23-tiden fik vi opkald fra banegården. Her var en kvindelig rengøringsassistent i gang med sit arbejde inde på stationen, da hun hører er højt knald udenfor.

Da kvinden kiggede ud, så hun noget flammende dale til jorden, og hun gik udenfor.

Da hun kom hen til stedet på perronen, så hun, at der var tale om en svært forbrændt person, og hun tilkaldt derfor hjælp.

- Ifølge meldingen fra den første patrulje på stedet, var den kvæstede ved bevidsthed, men vi har ikke haft mulighed for at afhøre ham nærmere omkring, hvad der er sket, fortæller vagtchefen.

I første omgang blev den svært tilskadekommende unge mand fragtet til sygehuset i Esbjerg, men her blev hans skader vurderet så alvorlige, at han med lægehelikopter blev fløjet til Rigshospitalet i København.

- Vi har ikke hørt fra Rigshospitalet endnu, så jeg kender ikke til hans tilstand, siger vagtchefen.

Han fortæller, at den 23-åriges pårørende er underrettet.

Det var et lokaltog, som den unge mand øjensynligt var kravlet op på, da han kom voldsomt til skade.

- Jeg kan kun advare om, at man kravler på på togene, siger vagtchefen.

- Det kan være meget meget farligt, tilføjer han.

Strømføringen er højpotent, og man behøver ikke berøring med de strømførende ledninger, for at blive kvæstet. Det er nok, at man bare kommer i nærheden af ledningerne for at trække et voldsomt elektrisk stød.