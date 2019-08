23 personer dræbt efter molotov-angreb

23 personer har mistet livet i en brand på en bar i den mexicanske kystby Coatzacoalcos, skriver NBC News.

Ifølge lokale medier - heriblandt El Universal - opstod branden som følge af et angreb med molotovcocktails.

De lokale myndigheder oplyser, at otte af de dræbte er kvinder, mens de resterende 15 er mænd.

Foruden dødsofrene er 13 personer blevet bragt til hospitalet med alvorlige kvæstelser.

Det voldsomme angreb har fået både områdets guvernør samt det mexicanske sikkerhedsministerium til at fordømme nattens handlinger.

Samtidig lover myndighederne, at de gør alt, der står i deres magt, for at pågribe de ansvarlige.

Mexico har i årevis været plaget af voldsomme kampe mellem rivaliserende narkokarteller, regeringsstyrker og andre kriminelle grupperinger.

Udenrigsministeriet opfordrer danskere i landet til at være 'ekstra forsigtige'.