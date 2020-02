23 søfolk fra narkoskib løslades

23 af 24 besætningsmedlemmer løslades, efter at de har været varetægtsfængslet i sag om 100 kilo kokain, som blev losset fra et fragtskib ved Langeland, oplyser Københavns Politi onsdag.

En officer fra skibet Duncan Island - en 48-årig lette - skal dog blive i sin celle.

Fragtskibet kom med bananer og broccoli fra havne i Ecuador, inden det i januar satte kursen mod Sverige og Rusland.

Da Duncan Island passerede Langeland 15. februar undervejs mod Sankt Petersborg, blev der fra skibet nedkastet 100 kilo kokain til en mindre båd, som derefter sejlede til Spodsbjerg.

Politiet fulgte diskret med og anholdt tre personer - en russer og to mænd fra Letland - der tog imod de mange kilo kokain. Senere blev også hele besætningen anholdt.

De tre anholdte, der tog imod de mange kilo kokain samt et besætningsmedlem sidder stadig varetægtsfængslet i sagen frem til 12. marts.

Københavns Politi oplyser, at ransagningen af skibet efter halvanden uge er overstået. Det har ikke været en let opgave.

- Det har været en ret stor opgave, fordi Duncan Island måler 178 meter, og på sådan et skib kan der være rigtig mange containere. Dem har vi skullet ransage, siger leder af Center for speciel efterforskning ved Københavns Politi, politiinspektør Dannie Rise.

Containerskibet Duncan Island var på vej Guayaquil i Ecuador til St. Petersborg efter et kort stop i Helsingborg. Men selvom narkoen blev smidt over bord på vej gennem det danske farvand, er det ikke sikkert, at stofferne var tiltænkt det danske marked.

- Vi er vidende om, at Danmark også fungerer som transitland, hvis man transporterer stoffer i et køretøj og kommer sydfra og f.eks. skal til Sverige eller Norge, siger Henrik Sønderby, der er politiinspektør ved Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC).

Af hensyn til efterforskningen har Københavns Politi for nuværende ikke yderligere kommentarer.

