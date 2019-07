24-årig blev røvet: Fik krammer af gerningsmand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Østjyllands Politi fik lørdag morgen en anmeldelse om et noget usædvanligt røveri.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 06.08, hvor en 24-årig mand kunne fortælle, at han var blevet udsat for et røveri ved Rådhuspladsen i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport for søndag den 21. juli 2019.

'En ukendt gerningsmand greb fat i en 24-årig mands nakke og sagde til den 24-årige, 'Du skal have penge til mig,' hvorefter den 24-årige hævede 500kr,' skriver Politiet i rapporten.

Det er der som udgangspunkt ikke noget usædvanligt i, men gerningsmandens reaktion var nok ikke lige, hvad den 24-årige havde regnet med.

'Gerningsmand havde efterfølgende krammet den 24-årige og forladt stedet,' skriver Politiet.

Den krammende gerningsmand bliver beskrevet af Politiet som følgende:

'Mand, Somalier, mellem 25-30år, ca. 190-195cm høj, spinkel af bygning, højt hår oven på og skaldet eller helt kort i nakken, Iført sort Adidas jakke med grå striber på skuldrene og lille farve på ærmerne omkring albue/underarm. Taler dansk.'

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.