24-årig død efter frontalt sammenstød

Et alvorligt færdselsuheld i krydset mellem Skanderborgvej og Hammelvej i Hammel har kostet en 24-årig mand livet.

- Det er en alvorlig færdselsulykke, hvor en motorcykelist og en bilist er stødt frontalt sammen, fortæller Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder i Østjyllands Politi.

Det er en motorcyklist og en bilist, der er stødt frontalt sammen i krydset Skanderborgvej/Hammelvej. Vi opdaterer her, når vi kan oplyse yderligere. #politidk https://t.co/oGK1NcUz34 — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) June 24, 2020

I bilen sad en 46-årig kvinde, der 'umiddelbart ikke er kommet til skade', lyder det fra Østjyllandspoliti.

De pårørende til den afdøde er underrettet.

En bilinspektør er på stedet for at undersøge omstændighederne for ulykken nærmere.