24-årig fundet død efter påkørsel: Mulig hævn efter bande-skyderi

24-årig mand med bande-relationer er fundet død efter formentlig en forsætlig påkørsel. Politiet undersøger en sammenhæng til skyderi i Husum fredag aften. Der kan være tale om et hævn-drab

Fundet af en død 24-årig mand med banderelationer i en lejlighed på Tinghøjvej i Søborg kan muligvis kobles til et skyderi fredag aften på Gadelandet i Husum. Her blev en mand i 20´erne ramt af skud, men han er ikke livsfarligt såret.

Politiet undersøger nu, om der er en sammenhæng mellem de to sager, erfarer Ekstra Bladet.

En teori er, ifølge kilder, at skyderiet er blevet hævnet med et voldeligt angreb på manden, der natten til lørdag blev fundet død i lejligheden i et højhus på Tinghøjvej.

Han blev angiveligt udsat for en forsætlig påkørsel af en bil, hvorefter han søgte op i lejligheden, hvorfra der blev ringet efter ambulance.

Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald

Men han var død af sine kvæstelser, da ambulancen nåede frem, oplyser kilder til Ekstra Bladet. Politiet betragter foreløbig sagen som drab eller vold med døden til følge. Anmeldelsen kom klokken 00.30 i nat, godt tre timer efter skyderiet i Husum.

Københavns Vestegns politi ønsker ikke at kommentere Ekstra Bladet oplysninger, men siger, at de fortsat efterforsker det mistænkelige dødsfald. Politiet henviser til, at der kommer en pressemeddelelse om sagen senere i dag.

Pressemeddelelsen er udsendt kl. 16.22 og bekræfter, at politiet ikke kan udelukke, at der er en forbindelse mellem det mistænkelige dødsfald i Søborg og skyderiet på Gadelandet.

'Dette undersøges nu nærmere sammen med Københavns politi,' lyder det fra Vestegnen, der ikke vil kommentere yderligere.

Men Ekstra Bladet erfarer, at den døde 24-årige mand af somalisk afstamning har banderelationer.

Lejligheden i højhuset, hvor manden blev fundet død, er plomberet af politiet, der undersøgte stedet i nat. Foto: Kenneth Meyer

Skyderiet på Gadelandet i Husum fredag ved 21-tiden har angiveligt også forbindelse til to skyderier torsdag 19. marts på Frederiksberg, der anses som relateret til et bande-miljø.

Skyderier i København: Konflikter blusser atter op

Først blev der ved højlys dag affyret mindst syv skud mod en lejlighed på Eversvej, hvor politiet ved, at der kommer bande-relaterede personer.

Skyderi var hævn for skyderi

Flere skud ramte vinduet og nogle murværket. Knapt syv timer senere blev en lejlighed på Vodroffsvej beskudt, hvor der også blev skudt gennem vinduerne.

Der var personer hjemme i begge lejligheder, men ingen blev ramt. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var skuddene på Vodroffsvej hævn for skyderiet tidligere på dagen på Eversvej.

En volds-episode forrige weekend i Husum kobles også til skyderierne, erfarer Ekstra Bladet.

Ingen af de tre skyderier er opklaret. Politiinspektør Brian Belling, Københavns politi, har ikke yderligere oplysninger om skyderiet på Gadelandet fredag aften end, at en ung mand blev ramt af skud, men ikke alvorligt.

- Vi arbejder stadig med at søge efter spor og indhenter blandt andet video-overvågning, siger Brian Belling.

Skud gik gennem vinduerne i lejligheden på Eversvej. Foto: Kenneth Meyer

Knapt syv timer efter skyderiet på Eversvej, blev der skudt mod en lejlighed på Vodrofsvej. Det skyderi anses for at være hævn for det første. Foto: Kenneth Meyer

Mand ramt af skud