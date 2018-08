24-årig gamer skyder 13 personer under e-sport-turnering

Politiet i Florida: En 24-årig mand er identificeret som personen, der dræbte to og sårede 11 under e-sport-turnering

To mennesker blev dræbt og 11 andre såret, da en yngre mand uden varsel åbnede ild under en e-sport-turnering i Jacksonville, Florida.

Politiet har identificeret David Katz, 24, fra Baltimore, Maryland, som gerningsmand til masseskyderiet, der fandt sted søndag eftermiddag lokal tid.

- Der er ingen andre mistænkte, siger sherif i Jacksonville, Mike Williams, på et pressemøde.

Han oplyser, at Katz brugte et enkelt håndvåben til skyderiet, som stoppede, da han skød og dræbte sig selv.

Sheriffen oplyser, at Katz var gamer og deltog i e-sport-turneringen 'Madden NFL 19', der blev afholdt i en netcafe i indkøbscenteret Jacksonville Landing.

To personer blev dræbt, da en 24-årig mand åbnede ild i en netcafe i Jacksonville. Foto: AP

Der var omkring 150 deltagere i turneringen, hvor hovedpræmien var et pengebeløb på 5000 dollars.

Turneringen blev streamet live på nettet. På live-udsendelsen kan man høre skud og skrig og se de tilstedeværende reagere på skyderiet. Derpå afbrydes udsendelsen.

Såret i tommelfingeren

Flere vidner har beskrevet hændelserne ved skyderiet.

Drini Gjoka, en e-sportsudøver for organisationen ComplexityGaming, fortæller på Twitter, at han blev såret af et skud i tommelfingeren.

'Jeg vil aldrig tage noget for givet igen. Livet kan ende på et sekund', skriver han.

Myndighederne ransager et hus i Baltimore, hvor gerningsmandens far bor. Foto: AP

Ryan Alemon var kommet fra Texas for at deltage i turneringen.

- Det skete så hurtigt. Jeg så et laserlys fra pistolen, og så skød han en spiller. Så begyndte alle at løbe, siger han til CNN.

Han fortæller, at han løb mod toilettet, hvor han gemte sig i omkring 10 minutter.

- Der var så mange pistolskud. Mindst 20. Jeg er stadig chokeret. Jeg kan knapt nok snakke, siger han.

Mange af de sårede er blevet hastet til nærliggende hospitaler. Her bliver de blandt andet behandlet for skudsår. Ifølge sheriffen er alle sårede i stabil tilstand.

Der bor omkring 800.000 mennesker i Jacksonville, der ligger i det nordlige Florida.