24-årig kvinde død på landevej

Et frontalsammenstød har ført til et dødsfald og én alvorligt kvæstet på rute 177 syd for Christiansfeld

Sydøstjyllands Politi er torsdag tilstede med to vogne på rute 177 syd for Christiansfeld, hvor to biler er endt i et alvorligt sammenstød med en 24-årig kvindes død til følge.

Begge de involverede kvinder var alene i deres respektive biler. Den anden kvinde meldes at være alvorligt kvæstet, fortæller Sydøstjyllands Politi.

- Vi ved endnu ikke præcis, hvad der er sket, men det var tale om et meget alvorligt frontalsammenstød, udtaler vagtchef i Sydøstjyllands Politi Jørgen Lindhardt.

Den dræbtes pårørende er underrettet.

